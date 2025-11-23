Yeni Şafak
Bolu'da bilinç kaybı yaşayan futbolcuya sağlık ekibi müdahale etti

18:5023/11/2025, Pazar
AA
Orçun Taha futbolseverleri korkuttu.
Bolu'da amatör maçta rakibiyle çarpışması sonucu bilincini kaybeden futbolcuya sağlık ekibi müdahale etti.

Bolu 1. Amatör Lig'de, Bolu Belediyespor ile Sebenspor, Karaçayır Mahallesi'ndeki Celal Uslu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın son dakikalarında Sebensporlu futbolcu Orçun Taha, rakibiyle çarpışması sonucu bilincini kaybetti.


Oyuncunun yere yığılmasının ardından saha sağlık görevlisi Nahit Kalyoncu ile saha komiseri İsmail Hakkı Kaya futbolcuya müdahale etti. Ağız yolu açılarak rahat nefes alması sağlanan sporcu, müdahalelerin ardından kendine geldi.


Saha kenarında kontrolleri yapılan futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

