Bonservisi Manchester City'deydi! Süper Lig ekibine transfer oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, bonservisi Manchester City'de bulunan ve Livingston FC'de kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Mahamadou Susoho Sissoho'yu renklerine bağladığını duyurdu.

Kocaelispor'dan yapılan açıklama şöyle:

Kocaelispor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcu, Mahamadou Susoho Sissoho'nun kulübümüze nihai transferi konusunda İngiltere Futbol Federasyonu'na tescilli Manchester City ile kulübümüz arasında transfer sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır."