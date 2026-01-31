Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Bonservisi Manchester City'deydi! Süper Lig ekibine transfer oldu

Bonservisi Manchester City'deydi! Süper Lig ekibine transfer oldu

16:0531/01/2026, Cumartesi
G: 31/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Türkiye'de ara transfer dönemi 6 Şubat'ta bitecek.
Türkiye'de ara transfer dönemi 6 Şubat'ta bitecek.

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, bonservisi Manchester City'de bulunan İspanyol futbolcu Mahamadou Susoho Sissoho ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, bonservisi Manchester City'de bulunan ve Livingston FC'de kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Mahamadou Susoho Sissoho'yu renklerine bağladığını duyurdu.

Kocaelispor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcu, Mahamadou Susoho Sissoho'nun kulübümüze nihai transferi konusunda İngiltere Futbol Federasyonu'na tescilli Manchester City ile kulübümüz arasında transfer sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır."


#Manchester City
#Kocaelispor
#Futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İL İL 500 BİN KONUT Hak Sahibi İsim Listesi Sorgulama Ekranı! 2026 TOKİ Kura Sonuçları Açıklandı mı? TOKİ ASİL VE YEDEK LİSTESİ E-DEVLET