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Almanya Süper Kupası Bayern Münih'in

Bayern Münih, Almanya Süper Kupa maçında Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup etti ve sezona kupayla başladı. Bayern Münih'in galibiyet gollerini Robert Lewandowski (2) ve Thomas Müller attı. Borussia Dortmund'un tek golü Marco Reus'tan geldi. Borussia Dortmund-Bayern Münih maç özeti ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Borussia Dortmund-Bayern Münih maç özeti ve golleri izle: Lewandowski ve Müllerin gollerini izle
Robert Lewandowski Dortmund maçına attığı gollerle damga vurmayı başardı.

Bayern Münih, Almanya Süper Kupa maçında Borussia Dortmund'u 3-1 yendi. Bayern Münih bu sonuçla üst üste ikinci kez Almanya Süper Kupası zaferi elde etti. Bayern Münih bu kupayı toplamda 10. kez müzesine götürmüş oldu. Bayern Münih'te teknik direktör Nagelsmann Dortmund galibiyetiyle birlikte kariyerindeki ilk kupa sevincini yaşadı. Borussia Dortmund-Bayern Münih maç özeti ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Borussia Dortmund-Bayern Münih maçında golleri kim attı?

  • Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 41 ve 74'üncü dakikalarda Lewandowski ile 49'uncu dakikada Müller kaydetti. Dortmund'un karşılaşmadaki tek golü ise 64'üncü dakikada Reus'tan geldi.

Julian Nagelsmann ilk defa kupa zaferi elde etti

  • Sezon başında Bayern Münih'in başına geçen teknik direktör Julian Nagelsmann, kariyerinde ilk kez kupa kazanma başarı gösterdi.

Bayern Münihli futbolcular maçtan önce 9 numaralı Gerd Müller formalarıyla ısınmaya çıkarak, iki gün önce 75 yaşında hayatını kaybeden futbol dünyasının efsane ismini andı.

Borussia Dortmund-Bayern Münih maçının golleri;

Borussia Dortmund-Bayern Münih maçının skor sayfası ve istatistikleri;

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