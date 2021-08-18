Almanya Süper Kupası Bayern Münih'in

Bayern Münih, Almanya Süper Kupa maçında Borussia Dortmund'u 3-1 yendi. Bayern Münih bu sonuçla üst üste ikinci kez Almanya Süper Kupası zaferi elde etti. Bayern Münih bu kupayı toplamda 10. kez müzesine götürmüş oldu. Bayern Münih'te teknik direktör Nagelsmann Dortmund galibiyetiyle birlikte kariyerindeki ilk kupa sevincini yaşadı. Borussia Dortmund-Bayern Münih maç özeti ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.
Borussia Dortmund-Bayern Münih maçında golleri kim attı?
- Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 41 ve 74'üncü dakikalarda Lewandowski ile 49'uncu dakikada Müller kaydetti. Dortmund'un karşılaşmadaki tek golü ise 64'üncü dakikada Reus'tan geldi.
Julian Nagelsmann ilk defa kupa zaferi elde etti
- Sezon başında Bayern Münih'in başına geçen teknik direktör Julian Nagelsmann, kariyerinde ilk kez kupa kazanma başarı gösterdi.
Bayern Münihli futbolcular maçtan önce 9 numaralı Gerd Müller formalarıyla ısınmaya çıkarak, iki gün önce 75 yaşında hayatını kaybeden futbol dünyasının efsane ismini andı.
Bayern Münihli futbolcular önceki günlerde hayatını kaybeden Alman efsane futbolcu Gerd Müller'i anmak adına Dortmund maçı öncesinde sahaya bu formalarla çıktı pic.twitter.com/mGhEanYc4i
Bayern Münihli futbolcular önceki günlerde hayatını kaybeden Alman efsane futbolcu Gerd Müller'i anmak adına Dortmund maçı öncesinde sahaya bu formalarla çıktı pic.twitter.com/mGhEanYc4i— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 17, 2021
Borussia Dortmund-Bayern Münih maçının golleri;
Lewandowski'den muazzam bir kafa golü! 🚀
Almanya Süper Kupa'da Bayern Münih nefis bir golle 1-0 öne geçiyor! pic.twitter.com/ZOUUY5EAP0
Lewandowski'den muazzam bir kafa golü! 🚀
Robert Lewandowski 🤝 Thomas Müller ⚽️
Bayern Münih iki büyük yıldızıyla Borussia Dortmund karşısında skoru 2-0'a getirdi! pic.twitter.com/KbrPVLs5q1
Robert Lewandowski 🤝 Thomas Müller ⚽️
Marco Reus'tan klasına yakışır şahane bir gol🌟👌
Borussia Dortmund, Bayern Münih karşısında skoru 2-1'e getirdi! pic.twitter.com/ZLVE2pUgqv
Marco Reus'tan klasına yakışır şahane bir gol🌟👌
Borussia Dortmund savunmasının ikramını Robert Lewandowski geri çevirmiyor😱
74' Borussia Dortmund 1-3 Bayern Münih pic.twitter.com/6rCrItXkUN
Borussia Dortmund savunmasının ikramını Robert Lewandowski geri çevirmiyor😱
Borussia Dortmund-Bayern Münih maçının skor sayfası ve istatistikleri;