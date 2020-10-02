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Brendan Rodgers'tan Cengiz Ünder itirafı

Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, yeni transferlerinden milli futbolcu Cengiz Ünder hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Haber Merkezi İHA
Cengiz Ünder, Leicester City antrenmanında

Cengiz Ünder, Leicester City antrenmanında

Fotoğraf: IHA

Premier Lig takımlarından Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, pazar günü West Ham United ile oynanacak olan maç öncesinde medyaya açıklamalarda bulunurken, yeni transferleri milli futbolcu Cengiz Ünder’in durumu hakkında da konuştu.

Ünder’in kadroda olmak için uygun bir isim olduğunu ifade eden Rodgers, "Onun kalitesini birkaç gün içerisinde gördük. Takıma adapte olması için bir süreç yaşayacak ve önümüzdeki birkaç hafta içerisinde bunu atlatacak" ifadelerini kullandı.

Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers
Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers

  • Cengiz Ünder geçtiğimiz günlerde Roma'dan, Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği, Leicester City'ye transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 23 karşılaşmada görev alan milli oyuncu, 3 gol kaydetmişti.

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