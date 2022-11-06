Bu gidişle rekor kırılacak: Trabzonspor-Konyaspor maçında 4 dakikalık inceleme

Trabzonspor-Konyaspor maçında VAR'ın kontrol süresi futbolseverlerin tepkisini çekti.
Bordo mavililer, Diouf'un attığı golde el kontrolü yaptığını belirtirken hakem Zorbay Küçük, VAR'ın pozisyon için onay vermesini bekledi.
4 dakika süren incelemenin ardından gol kararı verildi ve Konyaspor skoru 2-2'ye getirdi.
VAR, 4 dakika süren incelemenin ardından 'gol' kararını onayladı. Abdullah Avcı, dördüncü hakeme tepki gösterdi! https://t.co/l0QsRtUFlL
VAR, 4 dakika süren incelemenin ardından 'gol' kararını onayladı. Abdullah Avcı, dördüncü hakeme tepki gösterdi! https://t.co/l0QsRtUFlL— SPOR (@yenisafakspor) November 6, 2022