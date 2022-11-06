Bu gidişle rekor kırılacak: Trabzonspor-Konyaspor maçında 4 dakikalık inceleme Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanan mücadelede konuk ekibin attığı ikinci gol tartışma çıkarttı. Diouf'un gol vuruşundan önce topu eliyle kontrol ettiğini belirten bordo mavililer hakeme itiraz etti. Zorbay Küçük, VAR'daki incelemeyi tam 4 dakika bekledikten sonra gol kararını verdi.

Abone Ol