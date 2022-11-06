Spor Bu gidişle rekor kırılacak Trabzonspor-Konyaspor maçında 4 dakikalık inceleme
FUTBOL FUTBOL

Bu gidişle rekor kırılacak: Trabzonspor-Konyaspor maçında 4 dakikalık inceleme

Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanan mücadelede konuk ekibin attığı ikinci gol tartışma çıkarttı. Diouf'un gol vuruşundan önce topu eliyle kontrol ettiğini belirten bordo mavililer hakeme itiraz etti. Zorbay Küçük, VAR'daki incelemeyi tam 4 dakika bekledikten sonra gol kararını verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bu gidişle rekor kırılacak: Trabzonspor-Konyaspor maçında 4 dakikalık inceleme
Zorbay Küçük

Trabzonspor-Konyaspor maçında VAR'ın kontrol süresi futbolseverlerin tepkisini çekti.

Bordo mavililer, Diouf'un attığı golde el kontrolü yaptığını belirtirken hakem Zorbay Küçük, VAR'ın pozisyon için onay vermesini bekledi.

4 dakika süren incelemenin ardından gol kararı verildi ve Konyaspor skoru 2-2'ye getirdi.
Trabzonspor - Konyaspor

Trabzonspor - Konyaspor

​Mücadelenin canlı anlatımı için tıklayınız.
Yapmadığım bir şeyi yaptım

'Yapmadığım
bir şeyi yaptım'

​Nuri Şahin muhteşem geri dönüşü anlattı.
Antalyaspordan müthiş geri dönüş

Antalyaspor'dan
müthiş geri dönüş

​Kırmızı beyazlılar 2-0 geriye düştüğü maçtan 4-2 galip ayrıldı.
Neymar'dan samba

Neymar'dan samba

​Paris Saint Germain'i galibiyete taşıdı.
Liderliğini korudu

Liderliğini korudu

Londra derbisini Arsenal kazandı.
88'de kazandı

88'de kazandı

Kayserispor deplasmanda Gaziantep FK'yı devirdi.
'Başkanların gözü <br>önünde yapılacak'

'Başkanların gözü
önünde yapılacak'

​Süper Lig'de hakem atamalarında yeni dönem.
Takımdan mı ayrıldı?

Takımdan mı ayrıldı?

Rus basını, Dzyuba'nın sözleşmesini fesih ettiğini iddia etti.
Üç eksik

Üç eksik

​Sivasspor'un Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu.
'Ailemin yanımda <br>bana saldırdı'

'Ailemin yanımda
bana saldırdı'

Pınar Karşıyakalı yıldız, bıçaklı saldırıya uğradığını açıkladı.
Kazananlar <br>belli oldu

Kazananlar
belli oldu

İstanbul Maratonu'nda heyecan 44. kez yaşandı.
Fırtına'nın<br>11'i nasıl olacak?

Fırtına'nın
11'i nasıl olacak?

​Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor'u ağırlayacak.
'Saçını düzeltmekten <br>defans yapmayı unuttu'

'Saçını düzeltmekten
defans yapmayı unuttu'

Nihat Kahveci'den ​Beşiktaşlı futbolcuya eleştiri.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.