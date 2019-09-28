Bu kez futbol konuşulsun

Süper Lig’in 6. haftasında bugün saat 20.00'de Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sezonun ilk 5 maçında ikişer galibiyet ve beraberlik elde eden Galatasaray, bir kez de mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, 8 puanla 7. sırada bulunuyor.

Ligdeki 5 maçta 3 galibiyet ve birer beraberlikle yenilgisi bulunan Fenerbahçe, 10 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Derbi maç öncesi evinde oynadığı 38 maçta rakiplerine boyun eğmeyerek Süper Lig’de sahasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisine imza atan sarı-kırmızılı takım, bu müsabakaların 32’sini kazanırken, 6’sında berabere kaldı. Galatasaray, söz konusu dönemde 99 kez fileleri havalandırarak 2,6 gol ortalaması yakaladı. Galatasaray, Fenerbahçe’yi yenip hem yenilmezlik serisini 39 maça taşımaya hem de bu dönemdeki gol sayısını 100 veya üzerine çıkarmaya çalışacak.

Galatasaray, yenilmezlik serisindeki savunmasıyla da dikkati çekiyor. Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından kalesinde 23 gol gören sarı-kırmızılı ekibin bu kategorideki oranı ise 0,6 oldu.

Sezona iyi başlayan Fenerbahçe ise Galatasaray ile deplasmanda oynadığı son 4 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Galatasaray’a karşı dış sahadaki son mağlubiyetini 18 Ekim 2014’te 2-1’lik skorla yaşayan sarı-lacivertli takım, daha sonra rakibiyle Türk Telekom Stadı’nda yaptığı 4 müsabakada 1 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yönettiği son 4 derbide alınan sonuçlar şöyle;





Belhanda maskeyle çıkacak, Isla ve Moses hazır değil

Galatasaray’ın Kasımpaşa ile yaptığı maçta aldığı darbeyle çenesi kırılan Belhanda, teknik heyetten forma bekleyecek. Topla yapılan çalışmalarda maske takan Belhanda’nın bu şekilde oynamasında bir sakınca olmadığı açıklanmıştı. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı süren Emre Akbaba, derbi mücadelesinde forma giyemeyecek. Koşulara başlayan Emre, geçen sezonki Çaykur Rizespor maçında sakatlanmıştı.

Fenerbahçe’de ise sakatlığı bulunan Garry Rodrigues, eski takımı Galatasaray’a karşı forma giyemeyecek. Rodrigues, sarı-lacivertli takımın geçen hafta Ankaragücü ile yaptığı mücadelenin ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Sarı-lacivertli takımla antrenmanlara katılmaya başlayan Hasan Ali Kaldırım ve Isla’nın yanı sıra özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren Victor Moses’ın da hazır olmadıkları gerekçesiyle Galatasaray mücadelesinde forma giymesi beklenmiyor.

Ezeli rekabette 390. randevu

Galatasaray ile Fenerbahçe, 390. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, geride kalan 389 maçtan 146’sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 120 maçta ise eşitliği bozamadı.Fenerbahçe’nin attığı 535 gole, Galatasaray 485 golle karşılık verdi. F.Bahçe ile G.Saray, 62. sezonu oynanan lig tarihinde 124 kez karşılaştı. Fenerbahçe, ligde de rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 41 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 157, sarı-kırmızılılar ise 119 gol kaydetti.

📌Galatasaray ile Fenerbahçe, 390. kez birbirlerine rakip olacak



🏟389 maç

✅146 Fenerbahçe galibiyeti

✅123 Galatasaray galibiyeti

🤝120 beraberlik



⚽Fenerbahçe gol: 535

⚽Galatasaray gol: 485 pic.twitter.com/adwOqO7hwW — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 27 Eylül 2019





12 oyuncunun ilk derbisi Galatasaray’da 12 oyuncu Fenerbahçe derbisinde ilk kez oynamak için forma bekleyecek. Sarı-kırmızılı takımın bu sezon transfer ettiği Adem, Emre Mor, Andone, Jimmy Durmaz, Seri, Lemina, Falcao, Babel ve Nzonzi, sarı-lacivertlilere karşı ilk kez oynamanın heyecanını yaşayacak. Şener ise görev alması halinde eski takımına karşı ilk kez oynayacak. Geçen sezon devre arasında transfer edilen fakat cezaları nedeniyle derbide oynamayan Luyindama ile Marcao da ilk kez forma bekleyecek.

Tolga eski takımına karşı Geçen sezon başında Galatasaray’dan ayrılarak Fenerbahçe’ye transfer olan Tolga Ciğerci, görev verilmesi durumunda ilk kez eski takımına karşı mücadele edecek. Yaşadığı sakatlık nedeniyle geçtiğimiz sezon hiçbir resmi maçta forma giyemeyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, teknik heyetin şans vermesi halinde Galatasaray’a karşı sahadaki yerini alacak. Tolga, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 5 maçta bir kez fileleri havalandırdı.



Galatasaray’da 12 oyuncu Fenerbahçe derbisinde ilk kez oynamak için forma bekleyecek. Sarı-kırmızılı takımın bu sezon transfer ettiği Adem, Emre Mor, Andone, Jimmy Durmaz, Seri, Lemina, Falcao, Babel ve Nzonzi, sarı-lacivertlilere karşı ilk kez oynamanın heyecanını yaşayacak. Şener ise görev alması halinde eski takımına karşı ilk kez oynayacak. Geçen sezon devre arasında transfer edilen fakat cezaları nedeniyle derbide oynamayan Luyindama ile Marcao da ilk kez forma bekleyecek. Geçen sezon başında Galatasaray’dan ayrılarak Fenerbahçe’ye transfer olan Tolga Ciğerci, görev verilmesi durumunda ilk kez eski takımına karşı mücadele edecek. Yaşadığı sakatlık nedeniyle geçtiğimiz sezon hiçbir resmi maçta forma giyemeyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, teknik heyetin şans vermesi halinde Galatasaray’a karşı sahadaki yerini alacak. Tolga, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 5 maçta bir kez fileleri havalandırdı. Tolga Ciğerci: "Hepimizin tek ve ortak amacı Fenerbahçemizin formasını en iyi şekilde taşımak. Eğer forma giyersem kazanmak için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim. Forma giymezsem de manevi desteğimle takım arkadaşlarımın yanında olacağım." pic.twitter.com/cNxY2aBAdB — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 26 Eylül 2019

Falcao ilk maçında golünü attı

Kolombiyalı golcü Falcao, sarı-kırmızılı ekip ile çıktığı ilk Süper Lig maçında Kasımpaşa karşısında takımına galibiyeti getiren golü atmayı başardı. Kasımpaşa karşısında ilk 11’de sahaya çıkan ve 90 dakika mücadele eden Falcao, 1-1 sona eren Malatyaspor mücadelesinde ise 90. dakikada oyuna girdi. Kolombiyalı yıldız oyuncu, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Belçika ekibi Club Brugge ile deplasmanda golsüz berabere kaldığı mücadelede de forma giydi. “El Tigre” (Kaplan) lakaplı Radamel Falcao, kulüp kariyerinde çıktığı 475 müsabakada 1’i Galatasaray’da olmak üzere 280 kez ağları havalandırdı.

Vedat Muriqi’den etkili başlangıç

Sarı-lacivertli takımın Avusturya’daki sezon öncesi hazırlık kampında da ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Muriqi, Süper Lig’e de iyi bir başlangıç yaptı. Muriqi, Fenerbahçe forması ile çıktığı ilk resmi maçta fileleri havalandırmayı başardı. Süper Lig’in ilk haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep mücadelesinde 1 gol atan Muriqi, Fenerbahçe’nin 2-1 kazandığı Başakşehir ve Ankaragücü mücadelelerinde de kritik gollere imza attı. Fenerbahçe’nin Süper Lig’de çıktığı 5 maça da ilk 11’de başlayan Kosovalı oyuncu, 3 kez fileleri havalandırdı. Vedat Muriq, Kosova Milli Takımı’nın da en önemli isimlerinden biri durumunda. Muriqi, EURO 2020 elemelerinde Kosova’nın oynadığı son 3 maçta da fileleri havalandırdı.

Rekabet tribüne yansıyor

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet tribüne de yansıdı. İki takım arasında son 2 sezonda oynanan derbi maçlarını 190 bine yakın kişi tribünden izledi. İki takım arasındaki 4 lig maçının seyirci ortalaması 47 bin 355 olarak kayıtlara geçti. Galatasaray, rakibine göre derbi maçlarında bilet fiyatlarını daha yüksek fiyattan satışa sundu. Sarı-kırmızılıların son 2 sezonda Fenerbahçe ile yaptığı derbi maçtaki ortalama bilet fiyatı 487,91 lira olurken, Fenerbahçe’nin ortalama bilet fiyatı ise 254,36 lirayı buldu. Galatasaray, son 3 sezonda Fenerbahçe’yi tribündeki seyirci sayısıyla geçti. Geçen sezon Galatasaray’ın seyirci ortalaması yüzde 11 azalırken, Fenerbahçe’nin oranı yüzde 21 arttı. Galatasaray bu düşüşe rağmen 36 bin 93 seyirci ortalamasıyla Süper Lig’in en fazla seyircili takımı unvanını elinde bulunduruyor.

🎞 #Panorama

📌#Galatasaray─#Fenerbahçe

🤔Muhtemel 11'ler

❌Eksikler

📊İstatistikler

🗣Yorum─#MehmetDemirkol pic.twitter.com/XDeXxbeDvk — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 27 Eylül 2019



