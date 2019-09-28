Burak Yılmaz: Bu işi biz çözeceğiz

Beşiktaş, hem sahada hem de saha dışında sıkıntılı günler geçiriyor. Süper Lig’e kötü başlayan ve geride kalan 5 haftada sadece 1 galibiyet alan siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi’nin ilk maçında da hayal kırıklığına uğradı.

Hem ortaya konulan futbol hem de skorlar taraftarın tepkisine neden olurken, bir yandan da başkan Orman’ın görevi bırakacağını söylemesi tablonun daha da kararmasına neden oldu. Teknik heyet bu durumu aşmak için oyuncularla sık sık görüşmeler yaparken, takım kaptanlarıyla da bir araya geliyor. Takımın eski oyuncuları Oğuzhan ve Necip, arkadaşlarına motivasyon konuşmaları yaparken, geçen sene forma giymeye başlayan ve bu yıl kaptan olan Burak Yılmaz da bu konuya öncülük ediyor.

"Biz büyük kulübüz"

Sezona girmeden sakatlığı nedeniyle ameliyat olan ve uzun süre takımdan ayrı kalan Burak Yılmaz’ın yokluğu sahada fazlasıyla hissedilmişti. Başakşehir maçıyla birlikte 5. hafta sahalara dönen ve golünü atan milli oyuncu, takımla yaptığı toplantıda, “İçinden geçtiğimiz durum kimsenin hoşuna gitmiyor. Bizler de bu durumdan memnun değiliz ama bunu düzeltecek olan yine biziz. Taraftarımızın gönlünü almak için Trabzonspor maçından 3 puanla dönüp önümüze bakmalıyız. Beşiktaş gibi büyük kulüpler bu tarz durumlardan kolay çıkmasını bilirler. Takım olarak kenetlenmeliyiz ve gerçek gücümüzü sahaya yansıtmalıyız” dedi.