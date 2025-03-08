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Buruk'un büyük planı

Buruk'un büyük planı

Umut Yılmaz
04:008/03/2025, Cumartesi
G: 8/03/2025, Cumartesi
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Okan Buruk
Okan Buruk

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son dönemde yaşanan düşüşe rağmen şampiyonluktan şüphe etmiyor. Deneyimli çalıştırıcı, Alanyaspor, Antalyaspor, Samsunspor ve Beşiktaş maçlarını kazanarak hedefe biraz daha yaklaşmak istiyor.

Galatasaray ile Süper Lig’de iki sezondur mutlu sona ulaşan teknik direktör Okan Buruk’un üst üste 3. şampiyonluğa inancı tam. Lig yarışını 4 puan önde sürdüren ve ikili averaj avantajını da elinde bulunduran sarı-kırmızılı takımda tecrübeli çalıştırıcı, Alanyaspor maçıyla birlikte çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.


KRİTİK VİRAJ

Galatasaray, önündeki 4 maçın 3’ünü deplasmanda oynayacak. Alanyaspor’a konuk olduktan sonra evinde Antalyaspor’u ağırlayacak olan sarıkırmızılı takım, sonrasında Beşiktaş ve Samsunspor deplasmanlarına gidecek. Okan Buruk, bu 4 maçtan 12 puan çıkartarak şampiyonluğa biraz daha yaklaşmayı planlıyor. Deneyimli çalıştırıcı, bu periyotta takipçileri Fenerbahçe’nin de takılacağı ve farkı açacaklarını düşünüyor.


RAHAT KAZANIYOR

Okan Buruk, Galatasaray’ın başına geçtiği günden bu yana Alanyaspor maçlarında rahat galibiyetler alıyor. Alanyaspor ile resmi maçlarda 6 kez rakip olan deneyimli çalıştırıcı, 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Alanya deplasmanında çıktığı tüm maçları kazanan Buruk’un Galatasaray’ı 3 maçta 10 kez fileleri sarstı.


#spor
#Galatasaray
#Okan Buruk

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