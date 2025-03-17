Busenaz Sürmeneli: Kolbastıyı Los Angeles'ta da oynayacağız

Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, “Güzel bir turnuva geçirdik, bizler için burada çok kısa bir süre vardı olimpiyattan yaklaşık 2,5 aylık bir süre vardı. Aslında buradaki performans tamamıyla olimpiyatların kalıntılarıydı. Bu kısa arada biraz toparlanma kilolarımızı verip dünya şampiyonasında performans göstermeye çalıştık. Başarılı da olduk, olimpiyattaki performansımızı burada da sürdürdük. Burada mutlu olduğumuz iki konu var, birincisi olimpiyatlarda kazandığımız madalyaların aynısını tekrar alıp buraya gelmek, ikincisi Sürmeneli'nin kendisini bulmasıydı. Çok şükür oda kendisini buldu, bir dünya şampiyonu olarak bizimle beraber. Takım olarak daha güçlüyüz, önümüzde bir şampiyona var. Öncelikli hedefimiz tabi ki Los Angeles'teki olimpiyatlar” dedi.