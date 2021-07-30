Spor Busenaz Sürmeneli Tokyo 2020de tarih yazdı
SALON SPORLARI

Busenaz Sürmeneli Tokyo 2020'de tarih yazdı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Busenaz Sürmeneli'nin kadınlar 69 kiloda yarı finale yükselmesiyle Türk boksu 13 yıllık olimpiyat madalyası hasretine son verdi.

Haber Merkezi AA
Busenaz Sürmeneli Tokyo 2020de tarih yazdı
Rakibine ringi dar eden Busenaz'ın zafer pozu

Kokugikan Arena'da çeyrek finalde Busenaz Sürmeneli, Ukraynalı sporcu Anna Lysenko'yla mücadele etti.

Son dünya şampiyonu Busenaz, rakibi karşısında ilk rauntta 5 hakemden de tam puan aldı. İkinci rauntta da agresif bir oyun sergileyen milli boksör, yine bütün hakemlerde tam puan almayı başardı. Son rauntta da üstünlüğünü sürdüren Busenaz Sürmeneli, yarı finale adını yazdırdı.

Bir ilki başardı

Busenaz, aynı zamanda tarihe geçti. 23 yaşındaki milli boksör, kadın boksunda olimpiyat madalyasını garantileyen ilk Türk sporcu olarak tarihteki yeri aldı. Busenaz'ın yarı final mücadelesi 4 Ağustos'ta gerçekleşecek.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip etti. Kasapoğlu müsabakayı heyecanlı bir şekilde takip ederken, sık sık milli sporcuyu motive etmek için tezahüratta bulundu.

Bakan Kasapoğlu milli sporcuya tribünden destek verdi.
AA
Bakan Kasapoğlu milli sporcuya tribünden destek verdi.

Sürmeneli'nin yarı finaldeki rakibi Hindistan'dan Borgohain oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli'nin yarı finaldeki rakibi Hindistan'dan Lovlina Borgohain oldu.

Kokugikan Arena'da çeyrek finalde Ukraynalı Anna Lysenko'yu yenerek adını yarı finale yazdıran ve madalyayı garantileyen Busenaz, finale çıkabilmek için Hintli rakibiyle ringe çıkacak.

Borgohain, Busenaz'ın dünya şampiyonu olduğu 2019'daki organizasyonda bronz madalya almıştı. Hintli sporcu son iki dünya şampiyonasında bronz madalya elde etti.

Busenaz ile Borgohain'in yarı final müsabakası 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 08.30'da başlayacak.

Türk boksu 2008'den sonra ilk kez olimpiyat madalyası almaya hak kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında Busenaz Sürmeneli'nin kadınlar 69 kiloda yarı finale yükselmesiyle Türk boksu 13 yıllık olimpiyat madalyası hasretine son verdi.

Son olarak Türkiye'ye boksta 2008 yılında Pekin'de olimpiyat madalyasını 57 kiloda Yakup Kılıç getirmişti. Yakup Kılıç, 2008 Pekin'de bronz madalya elde etmişti. 2012 Londra ve 2016 Rio'da ise Türk boksörler madalyanın uzağında kaldı.

Tam 13 yıl sonra boksta ilk olimpiyat madalyası sevincini Türkiye'ye Busenaz Sürmeneli yaşattı. Busenaz, bronz madalyayı garantilerken altın madalya için mücadelesine devam edecek.

Busenaz Sürmeneli'nin dışında erkekler 81 kiloda Bayram Malkan ile kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu da madalyaya bir galibiyet uzakta bulunuyor. İki boksör de çeyrek final müsabakalarını kazanırsa olimpiyat madalyasını garantileyecek. Boksa bir başka Türk sporcu Esra Yıldız ise kadınlar 60 kiloda madalya mücadelesine bugün son 16 turundan başlayacak.

Boksta altın madalya yok

Boks branşında Türkiye, olimpiyat tarihinde hiç altın madalya elde edemedi.

Türk boksörler, 2020 Tokyo'da altın madalya kazanması durumunda bir kez daha tarihe geçecek.

Öte yandan kadınlarda da Busenaz Sürmeneli tarihe geçti. Busenaz, Türk boks tarihinde olimpiyatta madalyayı garantileyen ilk Türk boksör oldu. Ayrıca Busenaz olimpiyatlarda ringe çıkan ilk Türk kadın boksör olarak da tarihe geçmenin gururunu yaşadı.

Türk boksunun 2020 Tokyo öncesi olimpiyat tarihinde 2 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalyası bulunuyor.

Buse Naz Çakıroğlu hem kazandı hem de gönülleri fethetti
SPOR
Buse Naz Çakıroğlu hem kazandı hem de gönülleri fethetti
Abone Ol Google News
Yardıma hazırız

'Yardıma hazırız'

​Pakistan Başbakanı Han'dan Türkiye'ye destek mesajı.
Alevlerin ortasında kaldılar

Alevlerin ortasında kaldılar

Dört arkadaş son anda geri dönerek ölümden döndü.
Ciğerimiz yanıyor onların derdi spekülasyon

Ciğerimiz yanıyor onların derdi spekülasyon

Muhalefet orman yangınlarını bile istismar etti.
Hedef turizm mi?

Hedef turizm mi?

​Son üç gündeki yangınlarda sabotaj şüphesi üzerinde duruluyor.
Bitmeyen THK yalanı

Bitmeyen THK yalanı

​Her yangında olduğu gibi 'Uçaklar depolarda çürüyor' yalanı dolaşımda.
BAE şimdi de Kuveyt'i tehdit ediyor

BAE şimdi de Kuveyt'i tehdit ediyor

Körfez ülkesini hedef alan tweetler sert tepki çekti.
Yıldırım'ın parkları yenileniyor

Yıldırım'ın parkları yenileniyor

​Parkların bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Dera’da kıyım!

Dera’da kıyım!

​Esed rejimi, sivil halkın üzerine füze ve roketler yağdırdı.
Kandil başlarına yıkıldı

Kandil başlarına yıkıldı

​Irak'ın kuzeyinde 40'a yakın terör hedefine hava harekatı düzenlendi.

'Türk-Kürt meselesiyle bir ilgisi yok'

'Türk-Kürt meselesiyle bir ilgisi yok'

​İçişleri Bakanı Soylu Konya'daki vahşi cinayete ilişkin konuştu.
11 yerde yangın devam ediyor

11 yerde yangın devam ediyor

​Bakan Pakdemirli yangın bölgelerindeki son durumu açıkladı.
Vaka sayısı<br>22 binin üzerinde

Vaka sayısı
22 binin üzerinde

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.
Evde katliam!

Evde katliam!

​Konya'da saldırgan 7 kişiyi katletti ve evi ateşe verdi.
Nimetullah Hoca Hakk'a yürüdü

Nimetullah Hoca Hakk'a yürüdü

Japonya'da binlerce insanın İslam'la şereflenmesine vesile olmuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.