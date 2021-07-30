Busenaz Sürmeneli Tokyo 2020'de tarih yazdı

Kokugikan Arena'da çeyrek finalde Busenaz Sürmeneli, Ukraynalı sporcu Anna Lysenko'yla mücadele etti.

Son dünya şampiyonu Busenaz, rakibi karşısında ilk rauntta 5 hakemden de tam puan aldı. İkinci rauntta da agresif bir oyun sergileyen milli boksör, yine bütün hakemlerde tam puan almayı başardı. Son rauntta da üstünlüğünü sürdüren Busenaz Sürmeneli, yarı finale adını yazdırdı.

BUSENAZ YARI FİNALDE! 🇹🇷



🥊 Milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, çeyrek finalde Ukraynalı rakibi Anna Lysenko'yu mağlup ederek yarı finale yükseldi!



Tebrikler Busenaz, hedef belli! 👏🥇 pic.twitter.com/ennoZiiayT — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 30, 2021

Bir ilki başardı



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Busenaz, aynı zamanda tarihe geçti. 23 yaşındaki milli boksör, kadın boksunda olimpiyat madalyasını garantileyen ilk Türk sporcu olarak tarihteki yeri aldı. Busenaz'ın yarı final mücadelesi 4 Ağustos'ta gerçekleşecek.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip etti. Kasapoğlu müsabakayı heyecanlı bir şekilde takip ederken, sık sık milli sporcuyu motive etmek için tezahüratta bulundu.

AA Bakan Kasapoğlu milli sporcuya tribünden destek verdi.

Sürmeneli'nin yarı finaldeki rakibi Hindistan'dan Borgohain oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli'nin yarı finaldeki rakibi Hindistan'dan Lovlina Borgohain oldu.

Kokugikan Arena'da çeyrek finalde Ukraynalı Anna Lysenko'yu yenerek adını yarı finale yazdıran ve madalyayı garantileyen Busenaz, finale çıkabilmek için Hintli rakibiyle ringe çıkacak.

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Borgohain, Busenaz'ın dünya şampiyonu olduğu 2019'daki organizasyonda bronz madalya almıştı. Hintli sporcu son iki dünya şampiyonasında bronz madalya elde etti.

Busenaz ile Borgohain'in yarı final müsabakası 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 08.30'da başlayacak.

Tarihi bir an! Busenaz Sürmeneli yarı finalde!🇹🇷 pic.twitter.com/QwgFjQY6CL — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) July 30, 2021

Türk boksu 2008'den sonra ilk kez olimpiyat madalyası almaya hak kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında Busenaz Sürmeneli'nin kadınlar 69 kiloda yarı finale yükselmesiyle Türk boksu 13 yıllık olimpiyat madalyası hasretine son verdi.

Son olarak Türkiye'ye boksta 2008 yılında Pekin'de olimpiyat madalyasını 57 kiloda Yakup Kılıç getirmişti. Yakup Kılıç, 2008 Pekin'de bronz madalya elde etmişti. 2012 Londra ve 2016 Rio'da ise Türk boksörler madalyanın uzağında kaldı.

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Tam 13 yıl sonra boksta ilk olimpiyat madalyası sevincini Türkiye'ye Busenaz Sürmeneli yaşattı. Busenaz, bronz madalyayı garantilerken altın madalya için mücadelesine devam edecek.

Busenaz Sürmeneli'nin dışında erkekler 81 kiloda Bayram Malkan ile kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu da madalyaya bir galibiyet uzakta bulunuyor. İki boksör de çeyrek final müsabakalarını kazanırsa olimpiyat madalyasını garantileyecek. Boksa bir başka Türk sporcu Esra Yıldız ise kadınlar 60 kiloda madalya mücadelesine bugün son 16 turundan başlayacak.

Boksta altın madalya yok

Boks branşında Türkiye, olimpiyat tarihinde hiç altın madalya elde edemedi.

Türk boksörler, 2020 Tokyo'da altın madalya kazanması durumunda bir kez daha tarihe geçecek.

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Öte yandan kadınlarda da Busenaz Sürmeneli tarihe geçti. Busenaz, Türk boks tarihinde olimpiyatta madalyayı garantileyen ilk Türk boksör oldu. Ayrıca Busenaz olimpiyatlarda ringe çıkan ilk Türk kadın boksör olarak da tarihe geçmenin gururunu yaşadı.

Türk boksunun 2020 Tokyo öncesi olimpiyat tarihinde 2 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalyası bulunuyor.