Büyük projeleri hayata geçireceğiz

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kulübe ve şehre yönelik destekleri için teşekkür etti. Doğan, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a kulübümüze ve şehrimize yönelik kıymetli destekleri için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz" açıklamasını yaptı.

Trabzonspor'un gelecek yıllara damga vuracak projelerinden biri için Akyazı'da yer alan 177 bin metrekarelik arazinin Trabzonspor'a tahsis edilmesinin kendilerini mutlu yarınlara çok daha güçlü taşıyacağını belirten Doğan, "Ayrıca Trabzonspor Şenol Güneş Spor Kompleksi Papara Park bünyesindeki ticari ünite ve bölümlerin kulübümüze tahsis edilmesi de gelir getirici büyük projeleri hızlıca hayata geçirmemizi sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Doğan, daha önce görüşmelere başladıkları markalarla iş birliği için hızlıca aksiyon alabileceklerini de vurgulayarak, "Trabzonspor camiası olarak, bu önemli adımların kulübümüze ve Türk futboluna katacağı değerin farkındayız. Bizlere duyulan bu güven ve destek sayesinde hem şehrimize hem de ülke futboluna katkılarımızı her geçen gün artırarak devam ettirmekte kararlıyız. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha şükranlarımızı ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı. Bu arada Trabzonspor'dan yapılan duyuruda, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin herhangi bir kuruma devredilmesinin söz konusu olmadığı da açıklandı.