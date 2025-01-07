Büyük projeleri hayata geçireceğiz

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Akyazı’daki 177 bin metrekarelik arazinin yanı sıra Şenol Güneş Spor Kompleksi bünyesindeki ticari ünitelerin kulüplerine tahsis edilmesiyle birlikte gelir getirici büyük projelerin hızla hayata geçirileceğini açıklarken, destekleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür mesajı yayınladı.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kulübe ve şehre yönelik destekleri için teşekkür etti. Doğan, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a kulübümüze ve şehrimize yönelik kıymetli destekleri için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz" açıklamasını yaptı.
MUTLU YARINLAR YAKIN
Trabzonspor'un gelecek yıllara damga vuracak projelerinden biri için Akyazı'da yer alan 177 bin metrekarelik arazinin Trabzonspor'a tahsis edilmesinin kendilerini mutlu yarınlara çok daha güçlü taşıyacağını belirten Doğan, "Ayrıca Trabzonspor Şenol Güneş Spor Kompleksi Papara Park bünyesindeki ticari ünite ve bölümlerin kulübümüze tahsis edilmesi de gelir getirici büyük projeleri hızlıca hayata geçirmemizi sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.
HIZLICA AKSİYON ALABİLECEĞİZ
Başkan Doğan, daha önce görüşmelere başladıkları markalarla iş birliği için hızlıca aksiyon alabileceklerini de vurgulayarak, "Trabzonspor camiası olarak, bu önemli adımların kulübümüze ve Türk futboluna katacağı değerin farkındayız. Bizlere duyulan bu güven ve destek sayesinde hem şehrimize hem de ülke futboluna katkılarımızı her geçen gün artırarak devam ettirmekte kararlıyız. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha şükranlarımızı ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı. Bu arada Trabzonspor'dan yapılan duyuruda, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin herhangi bir kuruma devredilmesinin söz konusu olmadığı da açıklandı.
Trabzonspor’da çifte harekat
- Ligde ateş hattından çıkamayan Trabzonspor transfere hız verdi. Adryelson'u 3.5 milyon Euro satış opsiyonlu kiralama konusunda Lyon'la prensip anlaşmasına varırken, oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması için bir ücret ödemeyecek. Ancak Lyon'un sezon sonuna kadarki kalan yıllık 2 milyon Euroluk ücret ödemesini Trabzonspor yapacak. Hücum hattına da takviye planlayan bordo-mavililerin, Botafogo’nun kanat oyuncusu Junior Santos için de teklifte bulunduğu öğrenildi. 2024 yılında Brezilya kulübüyle 40 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 17 gol atıp 4 asist yaptı.
Ara vermeden Alanya hazırlığı
- Süper Lig'de deplasmanda Samsunspor'a 2-1 yenilen Trabzonspor, yarın oynanacak Alanyaspor kupa maçı hazırlıklarına ara vermeden devam etti. Kadro dışı kalanlar ile yarın gelmesi beklenen Savic dışında tüm oyuncular antrenmana katıldı.
Visca ve Draguş kupada oynayabilir
- Ziraat Türkiye Kupası grup maçında yarın sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da kırmızı kart cezalısı Enis Destan bu karşılaşmada yer almayacak. Geçen sezon Fatih Karagümrük ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören genç oyuncu yarınki karşılaşmada çekecek. Son 2 lig maçında kadroya alınmayan Visca ile Draguş’un sakatlıklarının geçtiği ve teknik direktör Şenol Güneş’in forma vermesi halinde yarınki karşılaşmada oynayabileceği belirtildi.