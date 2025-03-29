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Can Öncü Portekiz'de zirvede

Can Öncü Portekiz'de zirvede

16:5329/03/2025, Cumartesi
AA
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Can Öncü 61 numaralı motosikletle yarışıyor.
Can Öncü 61 numaralı motosikletle yarışıyor.

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz ayağındaki ilk yarışta birinci oldu.

Sezonun 2. ayağındaki ilk yarış, Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde 17 tur üzerinden yapıldı.


Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı adına mücadele eden Can, pole pozisyonundan başladığı yarışı ilk sırada bitirdi. İtalyan Stefano Manzi ikinci, Hollandalı Bo Bendsneyder ise üçüncü sırayı aldı.


2023'ten sonra ilk zaferini elde eden Can Öncü, yarışın ardından Türk bayrağıyla tur atarak galibiyetini kutladı.


Portekiz ayağındaki ikinci yarış, yarın yapılacak.






#Dünya Supersport Şampiyonası
#Can Öncü
#Portekiz

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