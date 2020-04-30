Caner Erkin ve Gökhan Gönül iddiası taraftarı ikiye böldü

Süper Lig’de sezonun geri kalanının ne zaman başlayacağı konuşulurken transfer iddiaları da ortaya atılmaya devam ediyor.





Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek Gökhan Gönül ve Caner Erkin’in isimleri eski takımları Fenerbahçe ile anılmaya başladı. 2016-17 sezonunda siyah-beyazlı takıma transfer olan iki oyuncu, yaşanan şampiyonluk ve sonrasında gösterdikleri performansla takımın vazgeçilmez isimleri haline gelmişti. İki oyuncunun isimlerinin Fenerbahçe ile anılmasının ardından sosyal medyada taraftarlar arasında tartışma konusu haline geldi.

Taraftarlar sosyal medyada atıştı

İki oyuncunun tekrardan gündeme gelmesi sarı-lacivertli taraftarları da ikiye böldü. Fenerbahçeli bazı taraftarlar, iki oyuncunun takıma dönmemesi gerektiğini ifade ederken, bir kısım taraftar ise ne olursa olsun iki ismin futbolu Fenerbahçe’de bırakması gerektiğini savundu. Beşiktaşlı taraftarların ise iki oyuncuyla sözleşme yenilenmesine olan inancı tam.

İki futbolcu hakkında sosyal medyada atılan bazı mesajlar şöyle;