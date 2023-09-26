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CANLI | İstanbulspor-Galatasaray

Galatasaray, Süper Lig'de erteleme maçında İstanbulspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı, kadro bilgisi ve istatistiklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

18:57 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak
İstanbulspor-Galatasaray

İstanbulspor-Galatasaray

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Ligde 5 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 4 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 13 puan topladı. Galatasaray, kendisi gibi bir maçı eksik olan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

İstanbulspor'un 11'i;

Jensen, Vefa, Okan, Mehmet, Duhaney, Ethemi, Rroca, Loshaj, Ndao, İbrahim, Jackson

Galatasaray'ın 11'i;

Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.



#İstanbulspor
#Galatasaray
#Süper Lig
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