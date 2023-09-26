MAÇ SONUCU | İstanbulspor-Galatasaray: 0-1

Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu.

2. dakikada Sacha Boey’in sağ taraftan açtığı ortada Kerem Aktürkoğlu, penaltı noktasına yakın mesafeden sağ ayağı ile gelişine şutunu çekti. Kaleci Jensen, soluna gelen topu kornere çeldi.

8. dakikada Mertens’in ceza yayı gerisinden sağ ayağı ile yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Jensen’in müdahalesi sonrası üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

35. dakikada İcardi, Okan Erdoğan’ın müdahalesi sonrası ceza sahası içinde yerde kaldı. Pozisyona çok yakın olan hakem Abdülkadir Bitigen, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

37. dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, penaltı vuruşunu paslaşarak kullanmayı tercih etti ve Icardi’ye pas çıkardı. Kaleci Jensen’in sol tarafına yattığı pozisyonda Mauro Icardi, meşin yuvarlağı sağ kale direğinin dibinden auta gönderdi.