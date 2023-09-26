MAÇ SONUCU | İstanbulspor-Galatasaray: 0-1

Mauro Icardi
Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu.
2. dakikada Sacha Boey’in sağ taraftan açtığı ortada Kerem Aktürkoğlu, penaltı noktasına yakın mesafeden sağ ayağı ile gelişine şutunu çekti. Kaleci Jensen, soluna gelen topu kornere çeldi.
8. dakikada Mertens’in ceza yayı gerisinden sağ ayağı ile yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Jensen’in müdahalesi sonrası üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
15. dakikada Ndao’nun pasında topla buluşan Traore, ceza yayının içinden sağ ayağı şutunu çekti. Kaleci Muslera, yerden sağ tarafına gelen topu kornere çeldi.
35. dakikada İcardi, Okan Erdoğan’ın müdahalesi sonrası ceza sahası içinde yerde kaldı. Pozisyona çok yakın olan hakem Abdülkadir Bitigen, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.
37. dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, penaltı vuruşunu paslaşarak kullanmayı tercih etti ve Icardi’ye pas çıkardı. Kaleci Jensen’in sol tarafına yattığı pozisyonda Mauro Icardi, meşin yuvarlağı sağ kale direğinin dibinden auta gönderdi.
52. dakikada savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Mamadou’nun ceza sahası içine girdikten sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşta uzak köşeye yönelen topu kaleci Muslera kontrol etti.
63. dakikada Sacha Boey, sağ taraftan topla beraber ceza sahası içine girdikten sonra sol ayağı ile yaptığı sert vuruşta top, kaleci Jensen’de kaldı.
67. dakikada Tete’nin pasında topla buluşan Kerem Demirbay, ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağı ile şutunu çekti. Meşin yuvarlak, üst kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.
79. dakikada Zaha’nın pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, sağ taraftan meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Uzak kale direğinde Abdülkerim Bardakcı’nın dokunuşuyla top ağlara gitti. VAR uyarı sonrası hakem Abdülkadir Bitigen, pozisyonun ofsayt olması sebebiyle golü iptal etti.