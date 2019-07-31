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CAS adaletsiz bir kurum

Trabzonspor’un, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) 2010-2011 sezonuna ilişkin yaptığı itiraz dosyasına red cevabı verilmesinin ardından bordo-mavililerin başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu, “Kendi bültenlerinde temiz futbol adına verdikleri ve mücadelemizi övdükleri Trabzonspor’un çok yanlı bir karar ile kararını reddettiler. CAS adaletsiz bir kurum” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor logosu

Trabzonspor logosu

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, (CAS) Trabzonspor’un 2010-11 sezonuna ilişkin yaptığı başvuru dosyasının reddedildiğini açıkladı. CAS tarafından yayınlanan 2 sayfalık bildiride, “Bir karar çıkması için Trabzonspor, Türkiye Futbol Federasyonu veya FIFA’nın herhangi bir yasal belgesini kanıt olarak gösteremedi. Trabzonspor’un şampiyon ilan edilmesinin izin verilmesine dair hiçbir yasal hüküm bulunmuyor” ifadelerine yer verildi. Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, kararın ardından açıklamalarda bulundu. CAS’ın adaletinden şüphe duyduklarını belirten Bülbüloğlu, “İnanılmaz derecede saçma bir karar. CAS’ın da adaletinden artık şüpheliyim. Çünkü kendi bültenlerinde temiz futbol adına örnek gösterdikleri Trabzonspor’un Disiplin Komitesi’nde incelenme kararını bile reddedecekleri kadar taraflı bir kurum” dedi.

2 AĞUSTOS’TA AÇIKLANACAKTI

Kararın kendilerine belirtilen zamanın öncesinde açıklandığını söyleyen Bülbüloğlu, “Dosya kararının 2 Ağustos’ta yayınlanacağına dair bize yazı yollamışlardı. Kendi bültenlerinde temiz futbol adına verdikleri ve mücadelemizi övdükleri Trabzonspor’un çok yanlı bir karar ile kararını reddettiler. Tamamen adaletsiz bir kurum orası. İki ay önce temiz futbol için kaç yıldır verdiğimiz mücadeleyi örnek gösteren CAS, bugün reddediyor. Bu kabul edilebilir değil. Temiz futbol adına Trabzonspor’un verdiği mücadeleyi anlatıp, asıl şampiyonun Trabzonspor olduğunu yazdılar. Ben de ‘Böyle bir yer’ diye çok ümitlenmiştim ama adaletin olmadığı bir yermiş. Bundan sonrası için yönetim olarak ve İsviçre’deki avukatlarımızla görüşüp yol haritamızı belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Chelsea'den taraftarına 'ırkçılık' cezası
Chelsea'den taraftarına 'ırkçılık' cezası

Chelsea'den yapılan açıklamada, Manchester City ile 8 Aralık 2018 tarihinde Stamford Bridge Stadı'nda oynadıkları maç sırasındaki olumsuz davranışları nedeniyle haklarında kulüp tarafından soruşturma açılan taraftarlara çeşitli cezalar verildiği belirtildi.Maç sırasında ırkçılık içerikli tezahüratta bulunan Chelseali taraftara stada ömür boyu giriş yasağı getirilirken, maç sırasında tehdit edici ve hakaret içerikli tezahürat ve davranışlar sergileyen diğer 5 taraftara ise bir ile iki yıl arasında değişen men cezaları verildi.Açıklamada, söz konusu kişiler hakkında emniyet ekipleri tarafından açılan adli soruşturmanın tamamlanmasının beklenmesi nedeniyle kulüp tarafından söz konusu cezaların geç verildiği vurgulandı.Söz konusu karşılaşmada, Manchester City forması giyen Jamaika asıllı İngiliz oyuncu Raheem Sterling, ırkçılık içerikli tezahüratlara maruz kalmıştı.

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