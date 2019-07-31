CAS adaletsiz bir kurum

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, (CAS) Trabzonspor’un 2010-11 sezonuna ilişkin yaptığı başvuru dosyasının reddedildiğini açıkladı. CAS tarafından yayınlanan 2 sayfalık bildiride, “Bir karar çıkması için Trabzonspor, Türkiye Futbol Federasyonu veya FIFA’nın herhangi bir yasal belgesini kanıt olarak gösteremedi. Trabzonspor’un şampiyon ilan edilmesinin izin verilmesine dair hiçbir yasal hüküm bulunmuyor” ifadelerine yer verildi. Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, kararın ardından açıklamalarda bulundu. CAS’ın adaletinden şüphe duyduklarını belirten Bülbüloğlu, “İnanılmaz derecede saçma bir karar. CAS’ın da adaletinden artık şüpheliyim. Çünkü kendi bültenlerinde temiz futbol adına örnek gösterdikleri Trabzonspor’un Disiplin Komitesi’nde incelenme kararını bile reddedecekleri kadar taraflı bir kurum” dedi.

2 AĞUSTOS’TA AÇIKLANACAKTI

Kararın kendilerine belirtilen zamanın öncesinde açıklandığını söyleyen Bülbüloğlu, “Dosya kararının 2 Ağustos’ta yayınlanacağına dair bize yazı yollamışlardı. Kendi bültenlerinde temiz futbol adına verdikleri ve mücadelemizi övdükleri Trabzonspor’un çok yanlı bir karar ile kararını reddettiler. Tamamen adaletsiz bir kurum orası. İki ay önce temiz futbol için kaç yıldır verdiğimiz mücadeleyi örnek gösteren CAS, bugün reddediyor. Bu kabul edilebilir değil. Temiz futbol adına Trabzonspor’un verdiği mücadeleyi anlatıp, asıl şampiyonun Trabzonspor olduğunu yazdılar. Ben de ‘Böyle bir yer’ diye çok ümitlenmiştim ama adaletin olmadığı bir yermiş. Bundan sonrası için yönetim olarak ve İsviçre’deki avukatlarımızla görüşüp yol haritamızı belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı.