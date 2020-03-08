Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: 1-1

Karşılaşma öncesi Çaykur Rizesporlu futbolcular ısınma hareketlerini, üzerinde Türk bayrağı bulunan tişörtlerle yaptı. Yeşil mavililerde futbolcular ve teknik heyet maç öncesinde yapılan seremoniye de üzerlerinde askeri kamuflaj ve başlarında komando beresi ile çıktı. Ayrıca, Çaykur Rizespor’da teknik direktörlük görevine getirilen Ünal Karaman, takımı başındaki ilk maçına çıktı.

Rizesporlu futbolcular ve Ünal Karaman'dan Mehmetçik'e destek Süper Lig'in 25. haftasında Rizespor sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Mücadele öncesinde ev sahibi ekip seremoniye askeri kamuflajla çıkarak, Mehmetçik'e destek oldu.Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Teknik Direktör Ünal Karaman ve oyuncular, askeri kamuflaj, parka ve bere eşliğinde seremoniye çıktı ve İstiklal Marşı'na bayrağa dönerek eşlik etti.Ayrıca, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Rize Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Adem Amaç, Rize Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı ve Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da protokol tribününde asker parkası ile bere giydi.🇹🇷 Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Teknik Direktör Ünal Karaman ve oyuncular, askeri kamuflaj, parka ve bere eşliğinde seremoniye çıktı ve İstiklal Marşı'na eşlik etti. #SüperLig pic.twitter.com/PDc4ZOe3HF— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 8, 2020

Karşılaşmadan dakikalar

12’nci dakikada Salih’in ceza sahasına doğru gönderdiği top defanstan dönerek Efecan’ın önüne düştü. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı ortada kafa vuruşu ile topu kaleye gönderen Cisse’nin şutunda kaleci Gökhan topu sağına doğru uzanarak çıkardı.

20’nci dakikada Efecan’ın ceza sahası dışından çektiği şutta, kaleci Gökhan kale direğinin dibinde müdahele ederek topu kornere çeldi.

30’uncu dakikada Bakasetas’ın pası ile ceza saha içerisinde topla buluşan Cisse’nin sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Gökhan topu ayakları ile kurtardı.

35’inci dakikada Bakasetas’ın kullandığı serbest vuruşta top rakip futbolcudan dönerek yükseklik kazandı. Ceza sahası içerisine doğru yönelen topa Cisse hamle yaparak Caulker’a doğru çıkardı. Bu futbolcunun gönderdiği kafa vuruşu ile topla buluşan Bammou’nun şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.

44’üncü dakikada Oğulcan’ın ceza sahasına doğru gönderdiği top rakipten sekerek Diomande’nin önünde kaldı. Bu futbolcu kendisine yönelen topa bekletmeden yerden çektiği sert şutta kaleci son anda topu uzanarak çıkardı.

45’inci dakikada Boldrin’in kullandığı serbest vuruşta Oğulcan’ın kafa vuruşunda top üst direğin yanından auta çıktı.

62’nci dakikada Boldrin’den aldığı pasla sol kanattan ceza alanı sol çaprazına giren Samudio’nun şık vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

73’üncü dakikada Oğulcan’ın kale sahasına gönderdiği topta, Skoda’nın sert şutunda top kaleci Marafona’dan oyun alanına döndü.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.