SÜPER LİG

Rizesporlu futbolcular ve Ünal Karaman'dan Mehmetçik'e destek

Çaykur Rizespor'un Aytemiz Alanyaspor'u sahasında ağırladığı mücadelede, Rizesporlu oyuncular seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıkıp, İstiklal Marşı'nı bayrağa dönerek okudu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ünal Karaman, Rizespor'un başındaki ilk maçına çıktı.

Ünal Karaman, Rizespor'un başındaki ilk maçına çıktı.

Süper Lig'in 25. haftasında Rizespor sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Mücadele öncesinde ev sahibi ekip seremoniye askeri kamuflajla çıkarak, Mehmetçik'e destek oldu.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Teknik Direktör Ünal Karaman ve oyuncular, askeri kamuflaj, parka ve bere eşliğinde seremoniye çıktı ve İstiklal Marşı'na bayrağa dönerek eşlik etti.

Ayrıca, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Rize Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Adem Amaç, Rize Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı ve Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da protokol tribününde asker parkası ile bere giydi.


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