SÜPER LİG

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 1-2

Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe​

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe​

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Rizespor'un konuğu oldu. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1 kazandı. Galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Deniz Türüç ve 70. dakikada Jailson kaydetti. Rizespor'un tek golünü ise 18. dakikada Abarhoun attı.

  • Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 31'e yükselterek devreye 4. sırada girdi. Rizespor ise 20 puan ile 12. sırada yer aldı.

Maçtan dakikalar

13. dakikada Fenerbahçe, Deniz Türüç'ün serbest vuruştan attığı golle öne geçti: 0-1

18. dakikada Rizespor bir korner organizasyonun da Abarhoun'un attığı golle eşitliği yakaladı: 1-1

İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

70. dakikada Fenerbahçe'de Jailson yaklaşık 30 metreden attığı şutla golü buldu: 1-2

Mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.

  • İlk 11'ler
  • Rizespor: Gökhan, Orhan, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Abdullah, Boldrin, Vetrih, Amini Umar, Oğulcan
  • Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Zanka, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Tolga, Kruse, Muriqi

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