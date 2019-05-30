Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi

Yeşil-mavili kulübün Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yolların ayrılmasına karar verilen teknik direktör Okan Buruk'un ardından İsmail Kartal ile anlaştıklarını açıkladı.

Hasan Yavuz Bakır'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Takımımıza 8 aydır görev alan ve önemli başarılara imza atan teknik direktör Okan Buruk'la kendisinin isteğiyle yollarımızı ayırmıştık. Çaykur Rizespor ve kentle büyük bir uyum içinde çalışan, görev süresince gerek sportif, gerekse sosyal açıdan önemli başarılara imza atan Okan Buruk hocamıza yeni hayatında başarılar diliyoruz. Başkanımız Hasan Kartal ve yönetim kurulu değerlendirmeleri sonucunda teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal'la anlaşmaya vardık. Sözleşme süresi ve diğer konuları görüşerek hocamızla sözleşme imzalayacağız. İsmail Kartal, camiamıza hayırlı olsun. Kendisinin başarı olacağa canı gönülden inanıyoruz"

Başakşehir'de Abdullah Avcı dönemi sona erdi Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı.Abdullah Avcı'nın 2014-2015'te başlayan ikinci dönemi, 5 sezon sonunda bitti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un haklarının İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü tarafından alındığı 2014-2015 sezonu öncesinde Avcı, 5 yıllığına turuncu-lacivertli takımın başına getirilmişti.55 yaşındaki Avcı'nın, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan takımın başındaki ilk dönemi ise 2006-2007 sezonunda başlamıştı. İlk dönemi de yaklaşık 5,5 yıl süren deneyimli teknik adam, toplamda 10,5 yıl görev yaptığı kulüpteki görevinden bugün itibarıyla ayrıldı.Avcı, 17 Ocak 2019'da turuncu-lacivertli kulüple 5 yıllık yeni bir sözleşmeye imza atmıştı.İki dönemde toplam 431 resmi maçAbdullah Avcı, İstanbul ekibinin başında 10,5 yılda toplam 431 resmi maça çıktı. Avcı ile turuncu-lacivertli ekip, Spor Toto Süper Lig'de 316, Spor Toto 1. Lig'de 34, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda 4, UEFA Avrupa Ligi'nde 14 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 63 olmak üzere toplam 431 maç oynadı.Süper Lig'de 148 galibiyetAbdullah Avcı, turuncu-lacivertlilerin başındaki ilk döneminde Süper Lig'de 146, ikinci döneminde de 170 olmak üzere toplam 316 maçta görev yaptı. Söz konusu karşılaşmalarda 148 galibiyet elde eden Avcı'nın takımı, 82 beraberlik alırken, 86 mücadelede sahadan yenilgiyle ayrıldı.Avrupa karnesiDeneyimli teknik adam, Medipol Başakşehir ile son 4 yılda Avrupa kupalarında da mücadele etti. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 4 ve Avrupa Ligi'nde 14 olmak üzere Avrupa kupalarında 18 maçta takımını yöneten Avcı, söz konusu karşılaşmalarda, 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.Türkiye Kupası karnesiAbdullah Avcı, İstanbul ekibinin başında 10 farklı sezonda Türkiye Kupası'nda da mücadele verdi. Bu sezonlarda toplam 63 maçta takımının başında yer alan Avcı, 29 galibiyet, 22 beraberlik ve 12 yenilgilik bir istatistik tutturdu. Yolun Açık Olsun Hocam... #AbdullahAvcı pic.twitter.com/cB6ejAVvaw— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 30 Mayıs 2019



