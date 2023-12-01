Çebi takımla vedalaştı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen veda ziyaretinde Başkan Çebi'yi Beşiktaş Futbol AŞ. Yönetim Kurulu Üyeleri Fırat Fidan, Adnan Demir, Enis Ulusoy, Fatih Hakan Avşar, Kerem Gürel, Elçin Kılıç ve Serkan Leke yalnız bırakmadı.