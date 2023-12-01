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Spor

Çebi takımla vedalaştı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, pazar günü yapılacak seçim öncesi siyah-beyazlı futbol takımını ziyaret etti.

16:26 - 1/12/2023 Cuma
Güncelleme: 16:27 - 1/12/2023 Cuma
AA
Ahmet Nur Çebi'ye ziyarette imzalı forma hediye edildi.

Ahmet Nur Çebi'ye ziyarette imzalı forma hediye edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen veda ziyaretinde Başkan Çebi'yi Beşiktaş Futbol AŞ. Yönetim Kurulu Üyeleri Fırat Fidan, Adnan Demir, Enis Ulusoy, Fatih Hakan Avşar, Kerem Gürel, Elçin Kılıç ve Serkan Leke yalnız bırakmadı.


Teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcularla sohbet eden Çebi, oyunculara başarılar diledi.


Çebi ayrıca, tekerlekli sandalye basketbol takımıyla da Tüpraş Stadı'nda vedalaştı.






#Beşiktaş
#Ahmet Nur Çebi
#Rıza Çalımbay
1 saat önce
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