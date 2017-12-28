Cenk Gönen'in İspanya kabusu

Geçen sezon başında Galatasaray'dan İspanyol ekibi Malaga'ya transfer olan Cenk Gönen, La Liga'da forma şansı bulmakta zorlanıyor. Tecrübeli file bekçisinin Galatasaray'a dönebileceği iddia edildi.
Haber MerkeziIHA
Bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giymiş olan kaleci Cenk Gönen, İspanya'da umduğunu bulamadı.
29 yaşındaki file bekçisi, sezon başında transfer olduğu La Liga ekiplerinden Malaga'da adeta hayal kırıklığına uğrarken, bu sezon hiç forma şansı bulamadı. Bu sezon La Liga'da 3 mücadelede kadroya giren Gönen, uyluğundaki sakatlık sebebiyle sarsıldı.
İspanya Kral Kupası'nda sadece 2 maç kadroya giren deneyimli eldiven, bu sezon Malaga forması ile 5 kez kadroda bulundu. Cenk Gönen, bu sezon kadroya girdiği maçlarda ise süre alamadı.
Galatasaray'a dönüş iddiaları
Sezon başında sarı-kırmızılı ekipten 200 bin euroya İspanyol ekibi Malaga'ya transferi gerçekleşen file bekçisinin, sezon sonunda Malaga ile yollarının ayrılmasının beklendiği iddia edildi.
Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Cedric Carrasso'yu gözden çıkardığı ve Muslera'nın yedeği olarak Cenk Gönen'i düşündüğü ileri sürüldü.
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