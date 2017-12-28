Cenk Gönen'in İspanya kabusu

Bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giymiş olan kaleci Cenk Gönen, İspanya'da umduğunu bulamadı.

29 yaşındaki file bekçisi, sezon başında transfer olduğu La Liga ekiplerinden Malaga'da adeta hayal kırıklığına uğrarken, bu sezon hiç forma şansı bulamadı. Bu sezon La Liga'da 3 mücadelede kadroya giren Gönen, uyluğundaki sakatlık sebebiyle sarsıldı.

İspanya Kral Kupası'nda sadece 2 maç kadroya giren deneyimli eldiven, bu sezon Malaga forması ile 5 kez kadroda bulundu. Cenk Gönen, bu sezon kadroya girdiği maçlarda ise süre alamadı.

Galatasaray'a dönüş iddiaları

Sezon başında sarı-kırmızılı ekipten 200 bin euroya İspanyol ekibi Malaga'ya transferi gerçekleşen file bekçisinin, sezon sonunda Malaga ile yollarının ayrılmasının beklendiği iddia edildi.

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Cedric Carrasso'yu gözden çıkardığı ve Muslera'nın yedeği olarak Cenk Gönen'i düşündüğü ileri sürüldü.

Fatih Terim Carrasso'yu gönderiyor Galatasaray'da kadrodan ayrılması beklenen Fransız file bekçisi, 14 kişilik yabancı kontenjanı sebebiyle yol ayrımında. Teknik direktör Fatih Terim’in yapılacak yabancı transfere yer açmak için bu kararı aldığı belirtildi. Tecrübeli teknik adam son oynanan kupa maçında da kaleyi Eray İşcan’a teslim etmişti.Galatasaray’ın 14 kişilik yabancı listesinde Muslera, Carrasso, Mariano, Maicon, Denayer, Linnes, Latovlevici, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Donk, Gomis bulunuyor. Yapılacak her yabancı transferi için bir isim göndermek zorunda.Skorer'in haberine göre Carrasso’nun, yaşı ve maliyeti yüzünden en zayıf halka olarak belirleneceği belirtildi. Galatasaray devre arasında yapacağı sol bek transferine kontenjan açmak için Fransız eldiveni gözden çıkaracak.Galatasaray Carrasso'nun maaşını açıkladı