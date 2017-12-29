Cenk Tosun Everton'da

Uzun süredir, İngiltere Premier Ligi'ne transfer olacağı konuşulan Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun'la ilgili çok önemli bir iddia ortaya atıldı. İngilizler'in önemli gazetelerinden The Guardian'da yer alan habere göre Cenk, Everton'a transfer oldu. Guardian muhabiri Ed Aarons, Everton ile Beşiktaş'ın Cenk Tosun transferi konusunda 25 milyon Pound'a (28 milyon Euro) anlaştığını yazdı. Aarons, sosyal medyadan paylaştığı haberiyle transferi duyururken, Cenk Tosun'un 1 Ocak'ta Everton kadrosuna katılacağını yazdı. Bu sezon 23 maçta 13 gol atan milli futbolcu, özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkat çekti. Everton'ın Cenk Tosun'a olan ilgisi aslında yaz döneminde başlamıştı. O dönem Tottenham ve Crystal Palace'ın isimleri de milli futbolcuyla anılıyordu. Cenk'in, Everton'dan yıllık 4 milyon Euro alacağı belirtilirken, sözleşmenin de 4,5 yıllık olduğu öğrenildi.

ALT SIRALARA GİTMEK İSTEMEDİ

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun'a sezon başında yine Premier Lig ekiplerinden teklifler yağmıştı. O dönem sunulan teklifleri yetersiz bulan siyah-beyazlı kulüp, görüşmeleri sonlandırmıştı. Sezonun başlamasıyla birlikte özellikle Şampiynolar Ligi'nde çok iyi bir performans ortaya koyan 26 yaşındaki futbolcu, kendisine iletilen teklifleri bu kez değerlendirmeye aldı. Crystal Palace'ın teklifine, kümede kalma mücadelesi vermesi dolayısıyla sıcak bakmayan Cenk, Everton'un teklifine 'Evet' dedi. Daha önce Fikret Orman'la yaptığı görüşmede Premier Lig'de oynamak istediğini ifade eden başarılı golcünün hayallerinin gerçek olmasına artık sayılı günler kaldı.

ORMAN FİYAT YÜKSELTTİ

Almanya doğumlu olan Cenk Tosun, geçen sezon da önemli bir çıkış yapmış, 47 maçta 24 gol atmıştı. Alman Genç Milli Takımı'nın da formasını giyen Cenk , daha sonra tercihini Türkiye'den yana kullanmıştı. Cenk'in Türk Milli Takımı formasıyla 25 maçta 8 golü bulunuyor. Everton'ın forvet mevkiinde şu anda Wayne Rooney, Oumar Niasse ve Sandro Ramirez bulunuyor. Ancak özellikle Niasse ve Ramirez bu sezon bekleneni veremedi. Beşiktaş yöneticisi Ahmet Nur Çebi önceki gün yaptığı açıklamada Cenk'i satmayacaklarını söylerken, Başkan Fikret Orman da “Cenk çok değerli bir golcü. Onu 20 milyon Euro gibi düşük bir rakama satmayı düşünmüyoruz” demişti. Başkan'ın bu çıkışı fiyat yükseltmeye yönelik hamle olarak değerlendirilirken, bu transfer sürecinden de istediği sonucu almış görünüyor.

Hiçbirinin gitmesini istemem

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Takımımdan memnunum. Hiçbirinin gitmesini istemiyorum" dedi. Güneş maçla ilgili, "Maçı kazanmamız güzeldi ancak gol yememiz kötü" derken, "Ligde sıkıntılıyız, kupa ve Şampiyonlar Ligi’nde iyiyiz. Gelecek yıl açığı kapatıp ligde önde olmak istiyoruz" diye konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, transfer konusunda ise, "Oyuncu verip, oyuncu almak istemiyorum. Ekonomik anlamda kararı yönetim verecektir ama benim önceliğim eldeki oyuncuların bu takımı taşıyabilmesi ve başarabilmesidir. Takımımdan memnunum. Hiçbirinin gitmesini istemiyorum" şeklinde konuştu.

Taraftarlara veda etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transferi imza aşamasında olan Cenk Tosun, 58. dakikada yerini Orkan Çınar'a bıraktı. Siyah-beyazlı taraftarlar, milli futbolcuyu oyundan çıkarken uzun süre alkışladı. Beşiktaşlı taraftarlar ayrıca maç sonu üçlüsünü Cenk Tosun'un yaptırması için tezahürat yaptı.

Beşikaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, gelen teklifleri elinin tersiyle itiyor. Quaresma için Beşiktaşlı yöneticilerle görüşen Çin takımları, siyah-beyazlılara yaklaşık 10 milyon Euro ödeyerek Portekizli yıldızı transfer etmek istediklerini belirttiler. Futbolu siyah-beyazlı forma altında bırakmak istediğini belirten Quaresma ise Türkiye'den ayrılmak istemediğini söyledi. Dünkü maçın son anlarında frikikten gol atan Quaresma, daha sonra teknik direktör Şenol Güneş'e sarıldı.

Sponsor bulursan transfer ederiz

Ara transfer dönemi için bir yandan oyuncularına gelen teklifleri değerlendiren Beşiktaş, diğer yandan da kadrosuna katmak istediği yeni isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Barcelona'da forma giyen Arda Turan ile temaslarını sıklaştıran siyah-beyazlılar, oyuncudan ücret konusunda fedakarlık yapmasını bekliyor. Beşiktaş yönetimiyle görüşen yıldız futbolcu, “Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı çok istiyorum. Yarım sezonluğuna gelmeye hazırım” dedi. 30 yaşındaki futbolcuyla konuşan Başkan Fikret Orman ise, “Seni kiralayabiliriz ancak bu konuda kira ücreti ödemek istemiyoruz. Maaşın da bize yüksek geliyor. Bu maaşın bir kısmını Barcelona'dan almanı, bir kısmını da senin karşılamanı istiyoruz. Transferin konusunda sponsor da bulabilirsin. Bu şartlarda seni transfer ederiz” dedi. Beşiktaş yönetimi, camianın göstereceği reaksiyonu da dikkate alarak transfer sürecini kontrollü götürmek istiyor.