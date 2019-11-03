PREMİER LİG

Cenk Tosun Everton’ı ipten aldı

İngiltere Premier Lig’de Tottenham karşında 90+7’de attığı golle takımına beraberliği getiren Cenk Tosun, Everton’ı son anda kurtardı.

Haber Merkezi AA
Cenk Tosun'un attığı golle Everton, Tottenham ile 1-1 berabere kaldı.

Cenk Tosun'un attığı golle Everton, Tottenham ile 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'de Everton, Cenk Tosun'un 90+7. dakikada gol attığı maçta Tottenham ile 1-1 berabere kaldı. Everton, ligin 11. hafta kapanış maçında Goodison Park'ta Tottenham'ı ağırladı.

Konuk ekip, Dele Alli'nin 63. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Maça 68. dakikada dahil olan milli oyuncu Cenk Tosun, 90+7. dakikada takımına beraberliği getiren golü atan isim oldu.

Mücadelenin 78. dakikasında Heung-Min Son'un müdahalesi sonrası Evertonlı Andre Gomes'in ayak bileği kırıldı. Pozisyon sonrası büyük üzüntü yaşayan Son, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

  • Bu sonuçla Everton puanını 11'e, Tottenham ise 13'e çıkardı. Milli oyuncu Cenk Tosun, bu sezon ligde ikinci kez forma giyerken, ilk golünü attı.

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