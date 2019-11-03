Cenk Tosun Everton’ı ipten aldı

İngiltere Premier Lig'de Everton, Cenk Tosun'un 90+7. dakikada gol attığı maçta Tottenham ile 1-1 berabere kaldı. Everton, ligin 11. hafta kapanış maçında Goodison Park'ta Tottenham'ı ağırladı.
Konuk ekip, Dele Alli'nin 63. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Maça 68. dakikada dahil olan milli oyuncu Cenk Tosun, 90+7. dakikada takımına beraberliği getiren golü atan isim oldu.
Mücadelenin 78. dakikasında Heung-Min Son'un müdahalesi sonrası Evertonlı Andre Gomes'in ayak bileği kırıldı. Pozisyon sonrası büyük üzüntü yaşayan Son, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
- Bu sonuçla Everton puanını 11'e, Tottenham ise 13'e çıkardı. Milli oyuncu Cenk Tosun, bu sezon ligde ikinci kez forma giyerken, ilk golünü attı.
FT. @CenkTosun_'s late header earns us a point. 👏 #EVETOT
All our thoughts now with @aftgomes. We'll bring you an update as soon as we can. 💙 pic.twitter.com/hKsIQwpxVF
FT. @CenkTosun_'s late header earns us a point. 👏 #EVETOT
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