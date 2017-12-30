Cenk Tosun imzaya kaldı

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un Everton'a transferinin noktalanması beklenirken İngiltere'den sıcak bir açıklama geldi. Everton menajeri Sam Allardyce, İngiliz basınında transfer hakkında konuşarak, devre arasında bir golcü almak istediklerini açıkça ifade etti. Cenk Tosun için konuşan deneyimli çalıştırıcı; "Ön tarafta kullanabileceğimiz bir futbolcuya ihtiyaç var. Ara transfer döneminde kesinlikle bir ismi buraya takviye edeceğiz. Sandro bazı sakatlık problemleri yaşadı. O yüzden pek istikrarlı değil. Bu bölgede Niasse iyi fakat tüm sezonu sadece onunla tamamlayamayız. Daha fazla gol atmamız gerekiyor" sözlerini kullandı.

1 HAFTA İÇİNDE BİTMESİ BEKLENİYOR

Cenk Tosun için Beşiktaş'a 20 milyon Euro öneren Everton, siyah-beyazlı yönetimin "25 milyon Euro ve bir sonraki satıştan pay" cevabı ile karşı karşıya kaldı. İngiliz kulübünün yetkilileri, dün ise İstanbul'a çıkarma yaparak, Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ve 26 yaşındaki oyuncu ile masaya oturdu. İki kulüp arasında bonservis bedeli ve ödeme planı üzerindeki pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. İngilizlerin, 25 milyon Euro bandına çıkmaları halinde transferin bitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Everton, Cenk Tosun ile yaptığı görüşmede ise olumlu sonuç aldı. Golcü oyuncu, kulüplerin anlaşması halinde İngiliz ekibinin teklifini kabul etmeye hazır olduğunu belirtti. İki kulüp yetkilileri bir kez daha görüşerek uzlaşma sağlamaya çalışacak. Hafta sonunda da devam etmesi planlanan görüşmelerin ardından transferin tamamlanması ve Everton'un Ocak ayının ilk haftasında Cenk Tosun'u kadrosuna kattığını resmen açıklaması bekleniyor.

GİGNAC YENİDEN GÜNDEMDE

Cenk Tosun'un Everton'a gitme ihtimali üzerine alternatif golcü adayları üzerinde çalışmalarına hız veren Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda Demba Ba'nın yanı sıra bir santrafor transferi için daha yoğun şekilde araştırmalara başladı. Cenk'in gitmesi durumunda santfor bölgesi için sadece Demba Ba'nın yeterli olmayacağını düşünen siyah-beyazlıların öncelikli hedefinin Meksika'nın Tigres takımında forma giyen Gignac olacağı öğrenildi. Fransız golcünün kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Bu transferi hak etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman memleketi Rize'de açıklamalarda bulundu. Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'ne geçerek bölgedeki spor kulüplerinin temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Bak "Ampute Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu olması çok gurur verici. A Milli Takımımızın Dünya Kupası'na gidemeyişi bizleri üzdü. Güreşte de önemli başarılarımız var. Rize'de Türkiye Güreş Şampiyonası devam ediyor. Güreşçilerimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda önemli başarılar elde edeceklerdir" dedi. Türk sporunda 2017 yılında önemli gelişmeler olduğuna değinen Bak, "Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı hepimizi gururlandırıyor. Kendilerini tebrik ediyoruz. Bayern Münih ile eşleştiler. Şampiyon olmak için şampiyonu yenmeniz lazım. Başarılar diliyorum" diye konuştu. Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'un adının İngiliz ekibi Everton'la anılmasını da değerlendiren Osman Aşkın Bak, “Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde gösterdiği performansla böylesine önemli bir transferi hak etti. Böyle sporcuların sayısının artmasını arzu ederiz. Türk sporunun, altyapıya yatırım yaparak kendi sporcularını büyük kulüplere göndermesi çok daha gurur verici. Beşiktaş camiası adına, onun adına gurur duyduk. İnşallah orada da ülkemizi güzel şekilde temsil eder” ifadelerini kullandı. Bak, 2018'in tüm spor branşları ve takımlar için başarılı geçmesini temenni ederek, "2018, ülkemiz için sağlıklı, huzurlu, başarılı bir yıl olsun. Geçtiğimiz süreç içerisinde ülkemizde hakikaten zor şartlar içerisinde önemli süreçlerden geçtik ama dimdik ayakta durduk. Halkımızın desteği ile ayakta durduk. Sayın Cumhurbaşkanımız yaşanan krizleri çok iyi yönetti. Ülkemizin güçlü olması için, büyüyen, gelişen Türkiye için çalışıyoruz, çalışacağız. 2018 inşallah başarılı bir yıl olur" dedi. Bakan Bak, dün akşam da Güneysu ilçesinde AK Parti Rize İl yöneticileri ve İl Genel Meclisi üyeleriyle halı sahada maç yaptı.