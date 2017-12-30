Cenk Tosun İstanbul'a veda etti

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, akşam saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi. Everton'a imza atması an meselesi olan futbolcunun sağlık kontrolleri için İngiltere'ye gideceği iddia edildi.

Beşiktaş'ın henüz resmi bir açıklama yapmadığı transfer konusunda görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. Everton Sportif Direktörü Steve Walsh'ın İstanbul'da temaslarını sürdürmeye devam ettiği ve transferi resmileştirmek üzere olduğu aktarıldı.

Hatırlanacağı üzere İngiliz basını, Everton'ın milli futbolcunun transferi için Beşiktaş'la 25 milyon pound karşılığında anlaştığını iddia etmişti. Ancak Cenk Tosun için 4 Avrupa kulübünün devreye girmesi sonrasında pazarlıkların yeniden başladığı belirtildi.

Everton Cenk için elindeki forvetleri satıyor Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u almak için girişimlerde bulunan Everton, takımdan göndereceği isimler için de önemli bir karar aldı.İngiliz ekibinin teknik direktörü Sam Allardyce, faydalanamadığı forvetlerden Kevin Mirallas ve Sandro Ramirez'le yolların ayrılmasını istedi.Cenk Tosun'un transferiyle birlikte forvet hattında milli futbolcuya şans vermesi beklenen Allardyce, Oumar Niasse'ı ise takımda tutmak istiyor. #CenkTosun, #Everton'da başarılı olur ve daha iyi bir takıma gidebilir mi?— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 29 Aralık 2017 Tosun Paşa’nın #Beşiktaş istatistiği... Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (Ara 29, 2017 at 7:04öö PST) Cenk Tosun'a 4 kulüpten daha teklif gelmişEverton Cenk Tosun'u almak için İstanbul'da