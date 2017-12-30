Cenk Tosun İstanbul'a veda etti

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olması beklenen Cenk Tosun, bu akşam saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi. Milli futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmek için İngiltere'ye gideceği iddia edildi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, akşam saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi. Everton'a imza atması an meselesi olan futbolcunun sağlık kontrolleri için İngiltere'ye gideceği iddia edildi.
Beşiktaş'ın henüz resmi bir açıklama yapmadığı transfer konusunda görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. Everton Sportif Direktörü Steve Walsh'ın İstanbul'da temaslarını sürdürmeye devam ettiği ve transferi resmileştirmek üzere olduğu aktarıldı.
Hatırlanacağı üzere İngiliz basını, Everton'ın milli futbolcunun transferi için Beşiktaş'la 25 milyon pound karşılığında anlaştığını iddia etmişti. Ancak Cenk Tosun için 4 Avrupa kulübünün devreye girmesi sonrasında pazarlıkların yeniden başladığı belirtildi.
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