Cenk'in yerine Cyle Larin

Cenk Tosun konusunda Everton’la anlaşmaya varan ve bu transferi önümüzdeki günlerde açıklayacak olan Beşiktaş, kadrosunda bulunan Alvaro Negredo'nun yanı sıra gol yollarında etkili olacak bir başka isim için de çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların gündeminde yer alan futbolcular arasında, sezon başında da gündeme gelen Kanadalı forvet Cyle Larin olduğu öğrenildi. ABD Major Lig'de Orlando City forması giyen 22 yaşındaki oyuncu, 2017 yılında görev aldığı 29 resmi maçta 12 gol atarken, 3 kez de takım arkadaşlarına asist yaptı. Siyah-beyazlıların Kanadalı oyuncusu Atiba'nın da kefil olduğu oyuncu için temasa geçtikleri ifade edildi. Beşiktaş yönetiminin, sezonun ikinci yarısında golcü ismi kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı belirtildi. Larin'in sergileyeceği performansa göre bonservisinin alınmasının da gündemde olduğu ifade edildi.

GİGNAC'İN MALİYETİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Siyah-beyazlıların gündemindeki bir diğer isminse şu anda Meksika'nın Tigres takımında forma giyen Andre Pierre Gignac olduğu ifade edildi. Yönetimin bir bölümünün, Avrupa'da Lorient, Marsilya gibi takımlarda forma giyen oyuncunun deneyimi nedeniyle Gignac'a sıcak baktıkları ifade edilse de 32 yaşındaki forvetin yüksek maliyeti düşündürüyor. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncuya yüksek bedeller vermek istemeyen siyah-beyazlıların sezon sonuna kadar kiralama formülünü masaya yatıracakları ifade edildi. Beşiktaş yönetiminin, Cenk Tosun'un transferinin resmiyet kazanmasının ardından forvet takviye için düğmeye basmayı planladığı kaydedildi.

Aaron Hunt kapışması

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, ülkenin köklü ekiplerinden Hamburg'un deneyimli orta saha oyuncusu için Beşiktaş, Başakşehir ve Antalyaspor'un kıyasıya bir yarış içinde olduğunu duyurdu.

Demba Ba'nın raporları temiz

Beşiktaş'ta 2014-15'te forma giydikten sonra Çin'in Shanghai Shenhua takımına transfer olan, ardından geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak yeniden siyah-beyazlılara gelen Senegalli Demba Ba'nın sağlık raporu yönetimi sevindirdi. 32 yaşındaki isme yeniden kadrosunda yer vermeyi planlayan, ancak Çin'de yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuncudan gelecek sağlık raporunu bekleyen siyah-beyazlılarda, Demba Ba'nın durumunun temiz çıkması yüzleri güldürdü.

Cenk, 28 milyon Euro kazandıracak

Beşiktaş'ın, transferi için Everton'la son noktaya geldiği Cenk Tosun için masada olan anlaşmanın detayları ortaya çıkmaya başladı. Siyah-beyazlı yöneticilerle temasa geçen Everten Sportif Direktörü Steve Walsh'ın, Beşiktaş'a bonservis bedeli olarak 25 milyon Euro önerdiği öğrenildi. Walsh'ın bunun yanı sıra bonusları da içeren bir teklif yaptığı kaydedildi. Buna göre sözleşmede, golcü oyuncunun bir sonraki satışından Beşiktaş'ın yüzde 15 pay alacağı, Everton'un ligi bitireceği sıraya, Cenk'in atacağı gol ve oynadığı maç sayısına göre bonus ücretlerin olduğu ifade edildi. Bonuslarla siyah-beyazlıların kazancının 28 milyon Euro seviyesine çıkması bekleniyor.

Devleri reddetti salı gelİyor

Beşiktaş'ın, sezonun ikinci yarısı öncesi Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'den kadrosuna kattığı Hırvat stoper Domagoj Vida'nın salı günü Türkiye'ye geleceği kaydedildi. 28 yaşındaki oyuncu için 3 Ocak Çarşamba günü Vodafone Park'ta özel bir imza töreni düzenleneceği öğrenildi. Vida, Başkan Fikret Orman'ın da katılım göstereceği etkinlikte 4.5 senelik kontrat ve yıllık 3 milyon Euro maaşı içeren sözleşmeye imzayı atacak. Domagoj Vida, sonrasında Beşiktaş'ın devre arası kampına katılacak.

SÖZÜNÜ TUTTU, GERİ ADIM ATMADI

Hırvat savunmacının, Beşiktaş'la sezon başında yaptığı ön anlaşmanın ardından İtalya'dan Milan, İnter ve Roma, İngiltere'den Everton, Almanya'dan Werder Bremen ve Fransa'dan Marsilya'nın gelen teklifleri geri çevirerek sözünü tuttuğu ifade edildi.