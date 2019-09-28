Christoph Daum'dan derbi yorumu

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadele öncesinde daha önce sarı-lacivertlilerle 2 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Alman teknik adam Christoph Daum, bu dev mücadeleyi Alman Sport1 kanalına değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Max Kruse ile ilgili konuşan Daum, "Kruse transferi Fenerbahçe’ye çok güç kattı. Çok çabuk bir şekilde takımın lider oyuncularından biri oldu. Taraftarlar ondan çok memnun. Onun azmini, oyun stilini, sempatik tavırlarını çok beğeniyorlar. Takımı için her şeyini veren bir oyuncu. Taraftarların kalbine hitap ediyor. Zaten Fenerbahçe, bu duyguları yaşatmak için en doğru kulüp. Fenerbahçe’de oynamak Kruse için büyük bir meydan okumaydı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den Fatih Terim'e 'jammer'lı önlem Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe bugün Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, cezaları nedeniyle Fenerbahçe derbisini tribünden takip edecek. Galatasaray'da takımın başında yardımcı antrenör Levent Şahin bulunacak.Sinyal kesici iddiasıGazeteci Zeki Uzundurukan, bugün oynanacak derbiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Sarı-lacivertli kulübün, Fatih Terim'le ilgili önlem aldığını belirten Uzundurukan, "Fenerbahçe teknik heyeti Fatih Terim yardımcıları ile iletişim kuramasın diye yanlarında jammer sinyal kesici getirecek" dedi.Bilindiği üzere ceza alan teknik direktörün kulübeyle iletişim kurmaması gerekiyor.Jammer nedir?Jammer, frekans karıştırarak sinyal kesen cihazların genel adıdır. Jammer cihazları, bozacakları yayın ile aynı frekanstan gürültü üretirler."Fenerbahçe teknik ekibi, Fatih Terim'in yedek kulübesiyle iletişimini kesmek için Türk Telekom'a 'jammer' getirecek." pic.twitter.com/XKUccCFyQr— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 28 Eylül 2019

Galatasaray'ın genç oyuncusu Emre Mor hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, "Emre Mor, Fatih Terim’in büyük beklentiler içinde olduğu bir futbolcu. Terim, onun yeteneğine çok güveniyor. Bu güven sayesinde Emre, Galatasaray’da daha serbest ve destekle oynuyor." dedi.

Christoph Daum 94/95 sezonunda Beşiktaş, 2003/2004 ve 2004/2005 sezonlarından Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.