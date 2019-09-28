Christoph Daum'dan derbi yorumu

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadele öncesinde daha önce sarı-lacivertlilerle 2 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Alman teknik adam Christoph Daum, bu dev mücadeleyi Alman Sport1 kanalına değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Max Kruse ile ilgili konuşan Daum, "Kruse transferi Fenerbahçe’ye çok güç kattı. Çok çabuk bir şekilde takımın lider oyuncularından biri oldu. Taraftarlar ondan çok memnun. Onun azmini, oyun stilini, sempatik tavırlarını çok beğeniyorlar. Takımı için her şeyini veren bir oyuncu. Taraftarların kalbine hitap ediyor. Zaten Fenerbahçe, bu duyguları yaşatmak için en doğru kulüp. Fenerbahçe’de oynamak Kruse için büyük bir meydan okumaydı." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın genç oyuncusu Emre Mor hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, "Emre Mor, Fatih Terim’in büyük beklentiler içinde olduğu bir futbolcu. Terim, onun yeteneğine çok güveniyor. Bu güven sayesinde Emre, Galatasaray’da daha serbest ve destekle oynuyor." dedi.
Christoph Daum 94/95 sezonunda Beşiktaş, 2003/2004 ve 2004/2005 sezonlarından Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
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📌#Galatasaray─#Fenerbahçe
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