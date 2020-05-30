Çıkış yolu şampiyonluk

Süper Lig’de 53 puanlı lider Trabzonspor’un 3 puan gerisinde 3. sırada yer alan Galatasaray, gözünü şampiyonluğa dikti. Son 2 sezon şampiyonluğa ambargo koyan sarı-kırmızılılar, üst üste 3. kez ligi birinci bitirmek için mücadele edecek. Koronavirüs salgını sebebiyle her sektörde olduğu gibi futbol da mali olarak zor günlerden geçiyor. Sarı-kırmızılı kulüp, salgının oluşturduğu ekonomik darboğazı atlatmak için şampiyonluğa ulaşmak istiyor. 12 Haziran’da kaldığı yerden devam edecek Süper Lig’de Galatasaray ilk maçına 14 Haziran’da Çaykur Rizespor karşısında çıkacak. Sarı-kırmızılılar, ligde kalan 8 maçın tamamını kazanırsa şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Yönetim gelirlerin kesildiği bu dönemde futbolcu ve personelin maaş ödemeleri için de kaynak arıyor.

GELİR 1 MİLYAR TL OLACAK

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, birincilik ödülü olarak 231 milyon TL’lik bir gelire sahip oldu. Sarı-kırmızılılar, UEFA’dan da 232 milyon TL’lik bir gelir elde etti. Ticari gelirler ve maç günü gelirleri de eklenince 1 milyar TL’nin üzerinde bir gelire sahip olan Galatasaray, bu sezon da şampiyon olarak ekonomik refaha ulaşmak istiyor.