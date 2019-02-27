Cimbom kupa mesaisinde

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında bugün deplasmanda, 1. Lig temsilcisi Hatayspor ile karşılaşacak.

Antakya Atatürk Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. İlk maçı 2-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, rövanş maçında her türlü galibiyet, beraberlik ve 1 farklı mağlubiyette turu geçen taraf olacak. Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Linnes, Diagne ve Fernando ile birlikte Hatay’a götürülmeyen, Muslera, Belhanda, Feghouli ve Nagatomo forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekibin, müsabakaya İsmail, Mariano, Semih, Ahmet, Emre Taşdemir, Donk, Selçuk, Emre Akbaba, Sinan, Yunus, Mitroglou 11’iyle çıkması bekleniyor.

Savunmanın sigortası Marcao-Luyindama

Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna kattığı iki stoper Marcao ve Christian Luyindama, sarı-kırmızılıların Akhisarspor maçında gösterdikleri performansla yine dikkat çekti. Yıllardır hem atletik, hem fizikli, hem de pasör stoper ikilisi arayan teknik heyet, bu oyuncularını buldu. Scout ekibine istediği stoper tarzı ile ilgili direktif veren teknik kadro, Marcao ve Luyindama gibi gelecekte astronomik ücretlere satabileceği iki stopere kavuştu. Hava toplarında geçit vermeyen ikili, oyun kurulumunda da öne çıkıyor.