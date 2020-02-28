SÜPER LİG

Cimbom’da hedef 8’de 8

Ligin ikinci yarısında henüz hiç puan kaybetmeyen Galatasaray, zorlu virajlar öncesinde yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Bu hafta evinde Gençlerbirliği’ni ağırlayacak olan sarı-kırmızılılar, bu maçtan da 3 puan almanın hesaplarını yapıyor

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasaraylı oyuncuların Kadıköy'deki galibiyet sevinci

Galatasaraylı oyuncuların Kadıköy'deki galibiyet sevinci

Süper Lig’de çıktığı son 7 maçtan galibiyetle ayrılan Galatasaray, evinde taraftarlarının desteğiyle galibiyet serisini 8’e çıkartmak istiyor. Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde evinde Gençlerbirliği’ni ağırlayacak olan sarı-kırmızılı takım, tamamı dolu tribünler karşısında sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Ligin ikinci yarısında henüz hiç puan kaybetmeyen Galatasaray, zorlu virajlar öncesinde kayıpsız yoluna devam etmek istiyor. Sarı-kırmızılı takım, bu hafta evinde Gençlerbirliği ile karşılaştıktan sonra haftaya Sivasspor deplasmanına gidecek ardından Türk Telekom Stadı’nda Beşiktaş ile karşılaşacak.

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Galatasaray’ın 7 haftalık galibiyet serisi taraftarları da harekete geçirdi. Kadıköy’de Fenerbahçe karşısında 20 yıl sonra alınan galibiyetin ardından sarı-kırmızılı takım evinde Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Pazar günü oynanacak maç için başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, kombine devir sınırını kaldırdı. Kulüp tarafından satışa çıkartılan biletlerin tamamının tükendiği öğrenildi. Bu sezon ilk kez derbi olmayan bir maçın biletleri karaborsaya düşmeye başladı. Gençlerbirliği maçında taraftarların tribünleri doldurması ve bu müsabakanın kapalı gişe oynanması bekleniyor.

Belhanda’nın yerine Akbaba

  • Ligdeki galibiyet serisini 8 maça çıkarmayı hedefleyen Galatasaray’da teknik heyetin, Gençlerbirliği karşısında son haftalarda uyum yakalayan kadroyu bozmayı düşünmediği öğrenildi. 20 yıl sonra ezeli rakibi Fenerbahçe’yi deplasmanda yenen ilk 11’de tek değişiklik yapacak olan teknik heyetin, kırmızı kart cezalısı Belhanda’nın yerine Emre Akbaba’ya görev vermesi bekleniyor. Sakatlığının ardından Kadıköy deplasmanında 86 dakika sahadan kalan Radamel Falcao’nun performansından memnun olan teknik heyetin, Kolombiyalı yıldıza Gençlerbirliği mücadelesinde de forma vereceği öğrenildi.

Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor
Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi’nde Son 32 Turu maçları tamamlandı ve son 16’ya yükselen takımlar belli oldu. İlk maçta Portekiz’de Sporting Lizbon’a 3-1 yenilen Başakşehir, bu akşam sahasında rakibini 4-1 ile geçerek tarihi bir başarıya imza attı. Başakşehir ile birlikte, Rangers, Basel, LASK Linz, Wolfsburg, Bayer Leverkusen, Wolverhampton, Roma, Benfica, Manchester United, Inter, Kopenhag, Olympiakos, Getafe ve Sevilla da son 16’ya isimlerini yazdırdı.Kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde TSİ 15.00’te başlayacak. Seribaşı uygulamasının olmayacağı son 16 turu kurasında, aynı ülke takımları da eşleşebilecek. Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart’ta, rövanşları ise 19 Mart’ta yapılacak.Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs’ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi’nin final maçı ise 27 Mayıs’ta Polonya’nın Gdansk kentinde oynanacak.👇 15 confirmed teams for the last 16: 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers🇮🇹 Roma🇩🇪 Wolfsburg🇦🇹 LASK 🇨🇭 Basel🇩🇪 Leverkusen🇹🇷 İstanbul Başakşehir🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Wolves🇺🇦 Shakhtar🇮🇹 Inter🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester United🇬🇷 Olympiacos🇪🇸 Sevilla🇩🇰 Copenhagen🇪🇸 Getafe#UEL&mdash; UEFA Europa League (@EuropaLeague) 27 Şubat 2020

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