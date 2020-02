Cimbom’da hedef 8’de 8

Süper Lig’de çıktığı son 7 maçtan galibiyetle ayrılan Galatasaray, evinde taraftarlarının desteğiyle galibiyet serisini 8’e çıkartmak istiyor. Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde evinde Gençlerbirliği’ni ağırlayacak olan sarı-kırmızılı takım, tamamı dolu tribünler karşısında sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Ligin ikinci yarısında henüz hiç puan kaybetmeyen Galatasaray, zorlu virajlar öncesinde kayıpsız yoluna devam etmek istiyor. Sarı-kırmızılı takım, bu hafta evinde Gençlerbirliği ile karşılaştıktan sonra haftaya Sivasspor deplasmanına gidecek ardından Türk Telekom Stadı’nda Beşiktaş ile karşılaşacak.

TÜRK TELEKOM KAPALI GİŞE

Galatasaray’ın 7 haftalık galibiyet serisi taraftarları da harekete geçirdi. Kadıköy’de Fenerbahçe karşısında 20 yıl sonra alınan galibiyetin ardından sarı-kırmızılı takım evinde Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Pazar günü oynanacak maç için başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, kombine devir sınırını kaldırdı. Kulüp tarafından satışa çıkartılan biletlerin tamamının tükendiği öğrenildi. Bu sezon ilk kez derbi olmayan bir maçın biletleri karaborsaya düşmeye başladı. Gençlerbirliği maçında taraftarların tribünleri doldurması ve bu müsabakanın kapalı gişe oynanması bekleniyor.

Belhanda’nın yerine Akbaba

Ligdeki galibiyet serisini 8 maça çıkarmayı hedefleyen Galatasaray’da teknik heyetin, Gençlerbirliği karşısında son haftalarda uyum yakalayan kadroyu bozmayı düşünmediği öğrenildi. 20 yıl sonra ezeli rakibi Fenerbahçe’yi deplasmanda yenen ilk 11’de tek değişiklik yapacak olan teknik heyetin, kırmızı kart cezalısı Belhanda’nın yerine Emre Akbaba’ya görev vermesi bekleniyor. Sakatlığının ardından Kadıköy deplasmanında 86 dakika sahadan kalan Radamel Falcao’nun performansından memnun olan teknik heyetin, Kolombiyalı yıldıza Gençlerbirliği mücadelesinde de forma vereceği öğrenildi.