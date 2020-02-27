Cimbom’da rehavet uyarısı

20 yıl sonra ezeli rakibi Fenerbahçe’yi Kadıköy’de deplasmanında 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında iddiasını güçlendiren Galatasaray’da teknik heyet, oyuncularına Gençlerbirliği maçı öncesi uyarılarda bulunuyor. Teknik heyetin oyuncularına, “Fenerbahçe maçı kazanıldı ve bitti. Motivasyon sorunu yaşamamalıyız. Şampiyonluğun yolu bu tip maçlardan geçiyor. Gençlerbirliği maçında hata yapma şansımız yok” dediği öğrenildi. Ligin ilk yarısında iç sahada yaşanan puan kayıplarını örnek gösteren teknik heyet, hata yapma lükslerinin olmadığını futbolcularına iletti. Diğer yandan sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyen Mario Lemina’nın, Gençlerbirliği mücadelesinde de oynama ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi. Lemina’nın yerine, Ömer Bayram’ın forma giymesi bekleniyor. Pazar günü evinde Gençlerbirliği’ni konuk edecek olan sarı-kırmızılı takımda teknik heyet karşılaşma için kadro hazırlıklarına başladı. Teknik heyet, orta sahada mecburi değişikliklere imza atacak. Belhanda’nın derbide gördüğü kırmızı kart sebebiyle cezalı olması sonrasında Gençlerbirliği maçında orta saha kurgusu değişiyor. Belhanda’nın yerine Emre Akbaba orta sahada görev yapacak. Emre Akbaba’nın orta saha partnerleri Ömer Bayram ve Michael Seri olacak.

Şenol Güneş'ten yabancı oyuncu çıkışı: "Azaltılmasından yanayım" Güneş, İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen "Milliyet ve İzmir Ticaret Odası Buluşması" etkinliğindeki konuşmasında, Türk kulüplerinin borcunun her geçen gün arttığına dikkati çekti.Tesis yardımı diye alınan paraların yabancıya, transfere harcandığını ifade eden Güneş, "Yabancıya gidiyor ama futbol düzelmiyor. Alınan paralar çözüm olmuyor. Bir üretim yapmamız lazım, iki yabancı sayısını düşürüp kaliteyi çevirmemiz lazım." diye konuştu.Futbolcu yetiştirmede de planlamanın çok iyi yapılması gerektiğini aktaran Güneş, şunları kaydetti;"Yabancının kimseye zararı var mı. Var tabii ki. Ben 20 milyon avroya aldığım bir oyuncu varken, bedavaya bir oyuncu gelip de kafa kafayaysa 20 milyonu harcayamam. Benimki anormal iyi oynayacak, vazgeçilmeyecek ama buna rağmen en az parayı o alacak. Ben böyle baktığım sürece üretim yapamam ki, bu örneği güzel yapmamız lazım. X oyuncu oynadı, fazla para alan oyuncu rahatsız oluyor, 'beni bırakın' diyor."Güneş, kulüp yapılarında sorunlar olduğunu, çok büyük paraların döndüğünü ama sorumlularının ortada olmadığını, borcu yapan başkan ve yönetimin ayrılmasıyla yükün kulübün üzerinde kaldığı bir yapının bulunduğunu vurguladı."Puan neden siliniyor Türkiye'de, çoğu yabancıdan"Güneş, ekonomik nedenlerden dolayı genç oyunculara dönüş yapmak zorunda kalan takımların başarı yakaladığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ama aynı kulüp bir süre sonra yine aynı şeyi yaptı. Bu kısırdöngüden kurtulamıyor. Yabancı transferine bu yüzden karşı çıkıyorum, bu tek başına yabancıya karşı olmak değil. Üretiyor, tam bir ortama getiriyor, 'biraz daha yol almak için yabancı almam, marka almam lazım' diyor. Aldığımızda gösteriyle karşılıyoruz, gönderirken problemle gönderiyoruz. Puan neden siliniyor Türkiye'de, çoğu yabancıdan.""Yabancılara ödemeler lirayla yapılmalı"Yabancı oyuncuların ödemelerinin dövizle yapılmasına karşı olduğunu, yabancı futbolculara ödemelerin de lira olarak yapılabileceğini aktaran Güneş, "Benim bildiğim kadarıyla Trabzon, Alanya, Sivas ve Başakşehir'in ödemelerinde sıkıntı yok. Bu takımlar (ligde) kafada. Ben inanıyorum ki 2-3 ay ödeme (yapamazlarsa) onlarda da aynı sorun ortaya çıkacak" dedi.Yabancı futbolcu sayısının tartışılabileceğini ancak mukavelesi devam eden oyuncuların bulunduğunu, bu nedenle kademeli bir düşüşün yapılabileceğini belirten Güneş şöyle konuştu;Azaltılmasından yanayım. Yabancıya yüzde yüz karşı değilim, daha iyi taranmasından yanayım. Daha az, daha kaliteli, daha bize katkı verecek oyuncu önemli."Ünal Karaman çok başarılı"Güneş, "çalıştığı futbolcular içinde profesyonelliği en iyi olan futbolcunun" sorulması üzerine teknik direktörlüğünü yaptığı, daha sonra birlikte çalıştıkları Ünal Karaman'ın profesyonel anlamda çok başarılı olduğunu kaydetti.A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü #ŞenolGüneş, "Milliyet ve İzmir Ticaret Odası Buluşması"nda bir katılımcının 'çalıştığınız en profesyonel futbolcu kimdi?' sorusuna #ÜnalKaraman cevabını verdi pic.twitter.com/czxlSR6NCX— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 26 Şubat 2020