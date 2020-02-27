Cimbom’da rehavet uyarısı

20 yıl sonra Fenerbahçe’yi Kadıköy’de yenen Galatasaray’da, teknik heyet derbinin geride kaldığını belirterek futbolculara hata yapma lükslerinin olmadığı ve rehavete kapılmamaları konusunda uyarılarda bulundu.
Umut YılmazYeni Şafak
20 yıl sonra ezeli rakibi Fenerbahçe’yi Kadıköy’de deplasmanında 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında iddiasını güçlendiren Galatasaray’da teknik heyet, oyuncularına Gençlerbirliği maçı öncesi uyarılarda bulunuyor. Teknik heyetin oyuncularına, “Fenerbahçe maçı kazanıldı ve bitti. Motivasyon sorunu yaşamamalıyız. Şampiyonluğun yolu bu tip maçlardan geçiyor. Gençlerbirliği maçında hata yapma şansımız yok” dediği öğrenildi. Ligin ilk yarısında iç sahada yaşanan puan kayıplarını örnek gösteren teknik heyet, hata yapma lükslerinin olmadığını futbolcularına iletti. Diğer yandan sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyen Mario Lemina’nın, Gençlerbirliği mücadelesinde de oynama ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi. Lemina’nın yerine, Ömer Bayram’ın forma giymesi bekleniyor. Pazar günü evinde Gençlerbirliği’ni konuk edecek olan sarı-kırmızılı takımda teknik heyet karşılaşma için kadro hazırlıklarına başladı. Teknik heyet, orta sahada mecburi değişikliklere imza atacak. Belhanda’nın derbide gördüğü kırmızı kart sebebiyle cezalı olması sonrasında Gençlerbirliği maçında orta saha kurgusu değişiyor. Belhanda’nın yerine Emre Akbaba orta sahada görev yapacak. Emre Akbaba’nın orta saha partnerleri Ömer Bayram ve Michael Seri olacak.
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