Cimbom'dan müthiş zafer

Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor deplasmanına konuk olan Galatasaray, gol düellosundan galip ayrıldı: 2-3. Maçın ilk yarısında Henrique’nin golüyle 1-0 geriye düşen Cimbom, ikinci yarıda Belhanda ve Babel’in ayağından bulduğu gollerle öne geçmesine rağmen Umut’un beraberlik golüne dur diyemedi. Karşılaşmanın son dakikasında sahneye çıkan Adem Büyük ise sarı-kırmızılı takıma bu sezonun ilk üç puanını kazandırdı. Karşılaşmada 3’ü Kayserispor’a olma üzere 5 kırmızı kart çıktı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk golü savunma hatasıyla geldi. 38’de Luyindama’nın geri pası Henrique’nin önünde kalırken, Brezilyalı futbolcu kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Muslera’yı mağlup etti: 1-0. 55’te Feghouli’nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Belhanda’nın şutunda kaleci Lung geçit vermedi. 59’da Feghouli’nin şutunu tamamlayan Babel karşılaşmada beraberliği sağlarken, hakem Mustafa Öğretmenoğlu VAR’a başvurduktan sonra ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. 62’de Babel’in kafa vuruşuna Abdennour kendi ceza sahası içerisinde elle temas ederken, hakem pozisyonu VAR’da izledikten sonra penaltı kararı verdi. 66’da Belhanda, takımının kazandığı penaltı vuruşunu kullanmak için beyaz noktanın başına geçerken top ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-1. 87’de Babel’in ceza sahası dışından gönderdiği şut Mert Kula’ya çarparken, kaleci Lung’u kontrpiyede bırakarak ağlarla buluştu: 1-2. 90+2’de Bilal’in sol taraftan kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Umut Bulut, kafa vuruşuyla beraberliği sağladı: 2-2. 90+9’da Feghouli’nin havalandırdığı topu ceza sahası içerisinde göğsüyle kontrol eden Adem takımına maçı kazandıran golü kaydetti: 2-3.

Babel boş geçmiyor

Geçtiğimiz hafta Konyaspor karşısında gol atan Ryan Babel, bu hafta da Kayserispor ağlarını sarstı. Hollandalı futbolcu. gösterdiği performansla da ülkesinin Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu’nda 6 Eylül’de Almanya ve 9 Eylül’de Estonya ile yapacağı maçların aday kadrosuna çağrıldı.

Ümit Davala’ya kırmızı kart

Galatasaray’ın teknik ekibinde yer alan Ümit Davala kırmızı kart gördü. Uzatma dakikalarında oyunu durduran hakem Mustafa Öğretmenoğlu, yardımcı hakeminin uyarısının ardından Ümit Davala’ya kırmızı kart vererek tribüne gönderdi.

Ömer Bayram sürprizi

Galatasaray teknik heyeti, Süper Lig’in 3. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında, ligdeki son maça göre kadroda 3 değişikliğe gitti. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda oynanan karşılaşmada teknik heyet, geçen hafta ligde 1-1 sona eren Konyaspor maçına göre kadroda üç değişiklik yaptı. Konyaspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Seri’nin yerine sakatlığı iyileşen Belhanda, Donk’un yerine cezası sona eren Marcao, Emre Mor’un yerine Ömer Bayram şans buldu.

*Belinde ağrıları olduğu için geçen hafta Konyaspor maçında forma giyemeyen Faslı futbolcu Younes Belhanda, 1 maç aranın ardından kadrodaki yerini aldı. Teknik heyet, Belhanda’ya Kayserispor karşısında ilk 11’de yer verdi. Öte yandan cezası sona eren Marcao 11’e döndü.

*Galatasaray taraftarları, Kayserispor deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran Galatasaray taraftarları maç boyu tezahürat yaptı.