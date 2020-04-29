Cimbom’un isteği yüzde kırk indirim

Birçok gelirinden mahrum kalan sarı-kırmızılı kulüp, futbolcularından indirim istedi. Galatasaray Futbol Takımı’nın yaklaşık 50 milyon Euro maaş yükü bulunurken, başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin, oyunculardan yüzde 40 oranında indirim istediği öğrenildi. Galatasaray yönetimi, yüzde 40 indirim isteğini futbolculara tebliğ etti. Oyuncular da bu teklifleri inceledikten sonra sarı-kırmızılı kulübe geri dönüşte bulunacaklar. Bu karardan en çok etkilenecek futbolcuların başında Radamel Falcao geliyor. Yıllık net 5 milyon Euro alan ve bonuslarla birlikte maaş yükü 7 milyon Euro bulan Kolombiyalı yıldız, indirim teklifine olumlu yaklaşması halinde maaşının 2 milyon Euro’luk kısmından feragat edecek. Feghouli, 3,8 milyon Euro’luk maaşından 1,5 milyon Euro’luk kısmından vazgeçecek. 3,5 milyon Euro net ücret alan Muslera ve Belhanda’nın kaybı ise 1,4 milyon Euro olacak.

Fransa'da ligler iptal edildi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sokağa çıkma kısıtlamasını 11 Mayıs’a kadar uzatması sonrasında, futbol faaliyetlerini yürütmenin mümkün olmadığı açıklandı. Ligue 1 ve Ligue 2’nin 17 Haziran’da başlaması için planlama yapılırken Fransa Başbakanı Edouard Phillippe de liglerin devam edemeyeceğini ifade etti.Philippe, "Eylül'den önce büyük spor organizasyonları dönemeyecek. Futbolda 2019/20 sezonu oynanmayacak" dedi.PSG, Ligue 1'de bir maç eksikle en yakın rakibi Marsilya'nın 12 puan önünde zirvede yer alıyordu.