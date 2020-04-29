Cimbom’un isteği yüzde kırk indirim

Birçok gelirinden mahrum kalan sarı-kırmızılı kulüp, futbolcularından indirim istedi. Galatasaray Futbol Takımı’nın yaklaşık 50 milyon Euro maaş yükü bulunurken, başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin, oyunculardan yüzde 40 oranında indirim istediği öğrenildi. Galatasaray yönetimi, yüzde 40 indirim isteğini futbolculara tebliğ etti. Oyuncular da bu teklifleri inceledikten sonra sarı-kırmızılı kulübe geri dönüşte bulunacaklar. Bu karardan en çok etkilenecek futbolcuların başında Radamel Falcao geliyor. Yıllık net 5 milyon Euro alan ve bonuslarla birlikte maaş yükü 7 milyon Euro bulan Kolombiyalı yıldız, indirim teklifine olumlu yaklaşması halinde maaşının 2 milyon Euro’luk kısmından feragat edecek. Feghouli, 3,8 milyon Euro’luk maaşından 1,5 milyon Euro’luk kısmından vazgeçecek. 3,5 milyon Euro net ücret alan Muslera ve Belhanda’nın kaybı ise 1,4 milyon Euro olacak.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Yorum