City'ye Omar Marmoush'tan kötü haber

City'ye Omar Marmoush'tan kötü haber

15:4310/09/2025, Çarşamba
AA
Marmoush, Mısır formasıyla 39 maça çıktı ve 7 gol attı.
Marmoush, Mısır formasıyla 39 maça çıktı ve 7 gol attı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Mısırlı forvet Omar Marmoush'un sakatlandığını duyurdu.

Manchester City'nin Mısırlı futbolcusu Omar Marmoush sakatlandı


Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun dün Mısır'ın Burkina Faso ile oynadığı 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında sakatlandığı belirtildi.


Marmoush'un pazar günü Manchester United'a karşı oynanacak derbi maçında forma giyemeyeceğini aktaran Manchester City, oyuncunun daha detaylı sağlık tetkikleri için Manchester'a döneceğini ifade etti.


Mısırlı oyuncu, Manchester City'de 28 maçta 8 gol kaydetti.





