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Spor Cristiano Ronaldonun acı günü Portekizli yıldız oğlunu kaybetti
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Cristiano Ronaldo'nun acı günü: Portekizli yıldız oğlunu kaybetti

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, doğum anında erkek bebeklerini kaybettiklerini açıkladı. Ronaldo ailesi kız bebeklerinin ise sağ olarak dünyaya geldiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cristiano Ronaldonun acı günü: Portekizli yıldız oğlunu kaybetti
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo sosyal medya hesabından erkek bebeklerini kaybettiklerini açıkladı.

Portekizli yıldızın açıklaması sonrasında Portekizli yıldızın hayranları taziye mesajları paylaştı.

  • Doğum esnasında erkek bebeklerinin hayatını kaybettiğini söyleyen Ronaldo ailesi, kız bebeklerinin ise sağ olarak dünyaya geldiğini duyurdu.

"Maalesef doğum sırasında ikizlerimizden birini kaybettik. Kızımızın doğumu bize biraz olsun yaşam sevinci ve mutluluk verdi. Bu zor zamanımızda mahremiyet istiyoruz."
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