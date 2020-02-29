Crystal Palace'ın Sörloth pişmanlığı

Trabzonspor’un sezon başında İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace’tan 2 yıl kiralık ve 6 milyon Euro satın alma opsiyonuyla transfer ettiği Alexander Sörlohth, bordo-mavili takımda gösterdiği performansla değerini yaklaşık 10 kat artırdı.

İngiliz basınında çıkan haberlerde; Sörloth’un fiyatının 50 milyon Euro’dan başladığı ancak Trabzonspor’a verilen 6 milyon Euro satın alma şartından dolayı Crystal Palace’ın bu işten büyük pişmanlık duyacağı vurgulandı. İngiliz ekibinin taraftarları da Sörloth’u bu kadar düşük bir paraya kaybettiklerine inanmak istemediklerini belirterek, sosyal medyada kulüplerine tepki gösterdiler.

Crystal Palace ekibinden kiralanan Norveçli futbolcunun Trabzonspor ile yola devam edebilmesi için bordo-mavili kulübün 6 milyon Euro ödeme yapması gerekiyor. Yönetim, Sörloth’u alabilmek için hazırlık yaparken, kadroda bazı futbolcularla yollar ayrılacak ve Norveçli oyuncu kadroda tutulacak.

Tarihe geçmek istiyor

Bordo-mavili forma ile bu sezon çıktığı 22 Süper Lig maçında 19 kez rakip fileleri havalandıran Sörloht, kalan 12 maçta 7 gol daha atıp Şota’nın 25 gollük rekorunu kırmak istiyor. Özellikle büyük maçlarda takımını sırtlayan ve gol atmayı başaran Norveçli oyuncu, Trabzonspor’un bu sezon şampiyonluk yolundaki en önemli silahı oldu. Attığı gollerin dışında 6 kez de takım arkadaşlarına asist yapan Sörloth, bordo-mavili ekibin attığı 25 gole direkt katkı yaptı.