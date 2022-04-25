Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor CSKAlı futbolcu Zabolotny "Yusufun sihirli bir sol ayağı var"
FUTBOL FUTBOL

CSKA'lı futbolcu Zabolotny: "Yusuf'un sihirli bir sol ayağı var"

Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova'nın deneyimli forvet oyuncusu Anton Zabolotny, milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın çok iyi bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, takıma önemli bir katkı sağladığını belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
CSKAlı futbolcu Zabolotny: Yusufun sihirli bir sol ayağı var
Yusuf Yazıcı bu sezon CSKA formasıyla 8 gol 2 asist yaptı

Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova'nın forveti Anton Zabolotny, takımının Moskova derbisinde Dinamo Moskova'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Haftayı 47 puanla 3'üncü sırada tamamlayan CSKA Moskova'nın Rus oyuncusu Zabolotny, milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın çok iyi bir orta saha oyuncusu olduğunu belirterek, “Sahaya iyi bakıyor, Yusuf'un sihirli bir sol ayağı var. Bu da kazanmamıza yardımcı olan mekanizmalardan biri. Kış transfer döneminden sonra oyuna hareketlilik ve performans katan futbolculardan bir tanesi” ifadelerini kullandı.

Zabolotny, Yusuf Yazıcı'nın Dinamo Moskova karşılaşmasında 57'nci dakikada oyundan alındıktan sonra mutsuz olduğu konusunda çıkan iddialarla ilgili olarak ise, “Oyundan çıkmasını nasıl değerlendireceğimin bir önemi yok. Kim oyundan çıkarken memnun kalabilir ki? Her futbolcu 90 dakika boyunca oynamak ister” açıklamasında bulundu.

"Yusuf 90 dakikaya hazır değildi"

CSKA Moskova Teknik Direktörü Aleksey Berezutsky de basın toplantısında Yusuf Yazıcı'yı oyundan alması konusunda açıklamalarda bulundu. Milli oyuncunun bel sakatlığından dolayı 90 dakikayı kaldıramayacağını belirten genç teknik adam, “Yusuf üstünü değiştirmek için soyunma odasına gitti, sonra geri döndü. Yusuf bel ağrıları nedeniyle antrenmanları kaçırdı. 90 dakika oynamak onun için şu an için zor. Şimdi durumu iyi ama Ramazan ayı olduğu için 3 oyuncumuz oruç tutuyor. Oruç tutarken 90 dakikayı yüksek performansla oynamak imkansızdır” şeklinde konuştu.
Milli oyuncu Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova formasıyla çıktığı 10 maçta 8 gol atıp 2 asist yapma başarısı gösterdi. Milli oyuncu, CSKA formasıyla ligde çıktığı ilk 6 maçta da gol atarak lig tarihine adını yazdırma başarısı göstermişti.

Altın fiyatları dip seviyesine geriledi

Altın fiyatları dip seviyesine geriledi

​Piyasalarda FED ve Çin baskısı.
ATOM 40 göreve hazır

ATOM 40 göreve hazır

Türk piyadesinin ateş gücü olacak.
Bakan Varanktan İYİ Partili Çırayın SİHA algısına yanıt: Bu mandacı zihniyetin anlamasını zaten kimse beklemiyor

​MSB duyurdu: 13 terörist etkisiz hale getirildi.

​Yerleşim bölgesine düşen uçak alev aldı.

İstanbul'da yeniden görülmeye başlandı.

​Darbecilerle görüşmek isteyen Kılıçdaroğlu tepkiden çekinince ziyaretten vazgeçti.

Birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen ot yok satıyor.
Doğan bebeği geri ittiler

Doğan bebeği geri ittiler

'1974 yılından bu yana böyle bir olay yaşanmadı.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.