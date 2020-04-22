MİLLİ TAKIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan millilerle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, videokonferans ile milli oyuncularla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, videokonferans ile milli oyuncularla görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde saat 13.00'de milli futbolcularla video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcular video konferansta hazır bulundu. Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Podolski futbolculuğunun yanı sıra Türkiye'de...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
        Çok yakında!
        8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.