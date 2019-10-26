Danimarka'da Zanka'ya skandal tepki!

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yukatal Denizlispor'u 2-1 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler mücadele öncesinde "Vatan size minnettar" yazılı tişört ile ısınmaya çıktı.

Zanka'nın da doğal olarak giydiği bu tişört ülkesi Danimarka'da sert karşılandı ve tecrübeli oyuncu hedef tahtasına oturtuldu.

29 yaşındaki stoperin Türk ordusuna verdiği destekten rahatsız olan eski Danimarka Kültür ve Kilise Bakanı Bertel Haarder, "Zanka, büyük bir karar vermiş. Ancak Fenerbahçe'de oynadığı sürece kulübün emirlerini yerine getirmeye mecbur. Bu şartlardaki bir takımda oynamak isteyip istemediğini düşünmek zorunda. Kendisinin bunu düşündüğünden ve o tişörtü giymesindeki sıkıntıyı gördüğünden eminim." ifadelerini kullandı.

UEFA'ya skandal yardım çağrısı

Danimarka'daki spor yorumcularından Soren Klaestrup, "Danimarka Futbol Federasyonu ve Oyuncular Birliği, konuya dahil oldu. İki kuruluş da UEFA'yı harekete geçme ve Zanka'ya yardım etme çağrısında bulundu." dedi.

Bir başka yorumcu Martin Selsoe Sorensen ise "Tişörtteki yazıda operasyona değil, Türk askerine destek veriliyor. Nitekim aynı durum Danimarka'da da görüldü. Burada da pek çok kişi Irak veya Afganistan savaşına müdahil olunmasını istemiyordu ancak o ülkelere gönderilen askerlere destek oldular" sözleriyle Barış Pınarı Harekatı'ndan savaş olarak bahsetti.



UEFA 'Asker Selamı' için soruşturma açmıştı

Milli Takım’ın Fransa maçında Kaan Ayhan’ın golü sonrası Barış Pınarı Harekatı’na destek için verdiği asker selamını Avrupa hazmedemedi. UEFA, Almanya ve Fransa’nın başvurusu üzerine gol sevincine soruşturma başlattı.

Bakan Kasapoğlu Fransa'ya Griezmann'ın fotoğrafıyla yanıt verdi Fransa Spor Bakanı Maracineau, Fransa maçında gol sonrası asker selamı veren Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularına, spor ruhuna aykırı davranış gerekçesiyle UEFA'dan "örnek ceza" verilmesini talep etmişti.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransız mevkidaşının skandal çağrısına Girezman'nın asker selamı fotoğrafıyla cevap verdi. Bakan Kasapoğlu, "O gün ses çıkarmayanlar bugün Mehmetçiğimizin selamından başka anlamlar çıkarmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.Kasapoğlu'nun konuyla ilgili açıklamaları şöyle;"Mehmetçik'e olan selamı başka yöne çevirmek isteyenler var. Fransız bakanın bu yönde UEFA'ya bir şikayet konusu var. Şikayette bulunmuşlar. Tabii sahadaki başarısızlığı masa başı bir takım oyunlarla, başka yönlere çekmek isteyenlerin bu çalışmalarını dünya spor kamuoyunun yemeyeceğini ben ifade etmek istiyorum. Bunların eski oyunlar olduğunu, Batı'nın maalesef çifte standardının artık son bulması gerektiğini zira buradaki mesajın gerçekten bir barış mesajı olduğunu herkesin bildiğini ama gerek Fransız mevkidaşımızın bu konudaki yaklaşımının gerekse bu konudaki algıyı başka yönlere çekmek isteyenlerin yanlış işlerle uğraştığını vurgulamak istiyorum."İkiyüzlü Fransa'dan UEFA'ya küstah çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA’nın millilerimizin asker selamı verdiği için Türkiye’ye soruşturma başlatmasıyla ilgili olarak, “Ciddi bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Olsa olsa kınama yapabilirler” ifadelerini kullandı.

00:39 dk 16 Ekim 2019 Yeni Şafak Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Griezmann'a bir şey yapabildiler mi?' Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA'nın asker selamına başlattığı soruşturma hakkında konuştu.



