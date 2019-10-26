Danimarka'da Zanka'ya skandal tepki!

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yukatal Denizlispor'u 2-1 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler mücadele öncesinde "Vatan size minnettar" yazılı tişört ile ısınmaya çıktı.
Zanka'nın da doğal olarak giydiği bu tişört ülkesi Danimarka'da sert karşılandı ve tecrübeli oyuncu hedef tahtasına oturtuldu.
- 29 yaşındaki stoperin Türk ordusuna verdiği destekten rahatsız olan eski Danimarka Kültür ve Kilise Bakanı Bertel Haarder, "Zanka, büyük bir karar vermiş. Ancak Fenerbahçe'de oynadığı sürece kulübün emirlerini yerine getirmeye mecbur. Bu şartlardaki bir takımda oynamak isteyip istemediğini düşünmek zorunda. Kendisinin bunu düşündüğünden ve o tişörtü giymesindeki sıkıntıyı gördüğünden eminim." ifadelerini kullandı.
UEFA'ya skandal yardım çağrısı
Danimarka'daki spor yorumcularından Soren Klaestrup, "Danimarka Futbol Federasyonu ve Oyuncular Birliği, konuya dahil oldu. İki kuruluş da UEFA'yı harekete geçme ve Zanka'ya yardım etme çağrısında bulundu." dedi.
Bir başka yorumcu Martin Selsoe Sorensen ise "Tişörtteki yazıda operasyona değil, Türk askerine destek veriliyor. Nitekim aynı durum Danimarka'da da görüldü. Burada da pek çok kişi Irak veya Afganistan savaşına müdahil olunmasını istemiyordu ancak o ülkelere gönderilen askerlere destek oldular" sözleriyle Barış Pınarı Harekatı'ndan savaş olarak bahsetti.
UEFA 'Asker Selamı' için soruşturma açmıştı
Milli Takım’ın Fransa maçında Kaan Ayhan’ın golü sonrası Barış Pınarı Harekatı’na destek için verdiği asker selamını Avrupa hazmedemedi. UEFA, Almanya ve Fransa’nın başvurusu üzerine gol sevincine soruşturma başlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA’nın millilerimizin asker selamı verdiği için Türkiye’ye soruşturma başlatmasıyla ilgili olarak, “Ciddi bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Olsa olsa kınama yapabilirler” ifadelerini kullandı.
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