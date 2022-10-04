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David Beckham'a Katar'da sürpriz hediye: Trabzonspor formasıyla poz verdi

İngiliz efsane futbolcu David Beckham, Dünya Kupası öncesinde gerçekleştirdiği Katar ziyaretinde sürpriz bir hediye ile karşılaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
David Beckhama Katarda sürpriz hediye: Trabzonspor formasıyla poz verdi
David Beckham, Trabzonspor formasıyla poz verdi.

İngilizlerin efsane ismi David Beckham, Katar ziyareti esnasında Trabzonspor formasıyla poz verdi. Sosyal medyada kısa süre içerisinde yayılan bu görüntülerin perde arkası ortaya çıktı.

Trabzonlu iş insanı Kaner Eyüboğlu tarafından hediye edilen formayı kabul eden David Beckham, sonrasında isminin yazılı olduğu 61 numaralı forma ile basın mensuplarına poz verdi.

Beckham, Trabzonspor ile ilgili aldığı bilginin ardından 'Türkiye şampiyonu' ifadelerini kullandı.

  • Bilindiği üzere Katar hükümeti birçok efsane futbolcuyu Dünya Kupası öncesinde Katar'a davet ediyor. Ülke tanıtımı ve organizasyonla ilgili bilgiler veren yetkililer, önceki günlerde de Fatih Terim ile bir araya gelmişti.
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