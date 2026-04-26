Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Dev derbinin henüz 11. dakikasında yaşanan bir pozisyon, maçın seyrine damga vurdu. Sarı-kırmızılı savunmacı Davinson Sánchez’in, Anderson Talisca’ya ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrası hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. Peki, Davidson Sanchez’in Sidiki Cherif’e yaptığı hareket penaltı mı? İşte eski hakemlerin yorumları…
Sidiki Cherif’e verilen penaltı doğru mu?
Eski hakemlerin yorumları şu şekilde;
Serdar Akçer:
'Penaltı doğru karar. Galatasaraylı defans oyuncusu topla oynamıyor, rakibe vurup dengesini bozuyor.
Bariz gol şansı hakem sarı kart vermedi, sanırım. Bariz gol şansında top için mücadele olduğunda ve penaltı verildiğinde sarı kart verilir.'
Aleks Taşçıoğlu:
'Davinson Sanchez'in Cherif'in sol ayağına müdahalesi var. Penaltı kararı doğru.'
Deniz Ateş Bitnel:
'Penaltı ve sarı kart kararı doğru …!
Topa müdahale etmek isterken rakibe zamanlama hatası dolayısıyla müdahale etti..!
Kırmızı kart olmaz!!!'
