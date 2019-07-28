SÜPER LİG

Deniz Türüç Aslan oluyor

Galatasaray, Deniz Türüç transferi karşılığında Kayserispor'a 3 milyon euro ve Ozornwafor'u kiralık olarak vermeyi teklif etti, anlaşma sağlandı.

Haber Merkezi IHA
Deniz Türüç, Kayserispor formasıyla toplamda çıktığı 144 maçta 28 gol atarken 24 de asist yaptı.

Deniz Türüç, Kayserispor formasıyla toplamda çıktığı 144 maçta 28 gol atarken 24 de asist yaptı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da takım kaptanı Deniz Türüç, kulübün izni ile Avusturya'da Galatasaraylı yöneticiler ile görüştü. İstikbal Mobilya Kayserispor'dan yıllık 1.2 milyon euro garanti ücret alan Deniz Türüç, Galatasaray'dan yıllık 1.8 milyon euro garanti ücret ve 3 yıllık imza istedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Galatasaray arasında gerçekleştirilen bonservis ücreti pazarlığında anlaşma sağlandı.

Galatasaray, Deniz Türüç transferi karşılığında 3 milyon euro ve Valentine Ozornwafor'u kiralık olarak vermeyi taahhüt etti. Kayserispor Başkanı Erol Bedir bu teklife olumlu yanıt verdi.

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