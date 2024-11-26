Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, sahasında Los Angeles Clippers'ı 126-94 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı. Clippers'ta Ivica Zubac'ın 23 sayı, 10 ribaunt ve James Harden'ın 19 sayı, 8 ribaunt, 9 asistlik performansları sezonun 8. yenilgisini önleyemedi. Celtics'te Jayson Tatum 20 sayı, 9 ribaunt ile galibiyetin mimarı oldu. Boston Celtics - Los Angeles Clipper maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.