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NBA'de New York Knicks'ten Denver Nuggets'e 27 fark! 10. galibiyet farkla geldi | ÖZET

NBA'de New York Knicks'ten Denver Nuggets'e 27 fark! 10. galibiyet farkla geldi | ÖZET

11:3226/11/2024, Tuesday
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Denver Nuggets-New York Knicks maç özeti
Denver Nuggets-New York Knicks maç özeti

NBA’de Boston Celtics evinde Los Angeles Clippers’ı konuk etti. Karşılaşma ev sahibi Celtics’in 126-94 üstünlüğüyle tamamlandı. Celtics bu sonuçla üst üste 6. galibiyetini elde etti. Gecenin diğer maçında New York Knicks, deplasmanda Denver Nuggets'ı 27 sayı farkla 145-118 mağlup etti. Bu sezon 10. galibiyetini alan Doğu Konferansı 4'üncüsü Knicks'te kariyer rekoru kıran OG Anunoby 40 sayı, Karl-Anthony Towns 30 sayı, 15 ribaunt ve Jalen Brunson 23 sayı, 17 asistle oynadı. İşte Boston Celtics - Los Angeles Clipper maç özeti ve Denver Nuggets - New York Knicks maç özeti haberimizde.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, sahasında Los Angeles Clippers'ı 126-94 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı. Clippers'ta Ivica Zubac'ın 23 sayı, 10 ribaunt ve James Harden'ın 19 sayı, 8 ribaunt, 9 asistlik performansları sezonun 8. yenilgisini önleyemedi. Celtics'te Jayson Tatum 20 sayı, 9 ribaunt ile galibiyetin mimarı oldu. Boston Celtics - Los Angeles Clipper maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

BOSTON CELTİCS - LOS ANGELES CLİPPER MAÇ ÖZETİ

KNİCKS'TEN NUGGETS'A 27 SAYI FARK

New York Knicks, deplasmanda Denver Nuggets'ı 27 sayı farkla 145-118 mağlup etti.

Bu sezon 10. galibiyetini alan Doğu Konferansı 4'üncüsü Knicks'te kariyer rekoru kıran OG Anunoby 40 sayı, Karl-Anthony Towns 30 sayı, 15 ribaunt ve Jalen Brunson 23 sayı, 17 asistle oynadı.

Nuggets'ta Nikola Jokic'in 22 sayı, 7 ribaunt, 7 asist ve Russell Westbrook'un 27 sayı, 3 ribaunt, 3 asistlik katkısı, sezonun 7. mağlubiyetini engelleyemedi.

DENVER NUGGETS - NEW YORK KNİCKS MAÇ ÖZETİ

NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI

Indiana Pacers-New Orleans Pelicans: 114-110

Detroit Pistons-Toronto Raptors: 102-100

Charlotte Hornets-Orlando Magic: 84-95

Boston Celtics-Los Angeles Clippers: 126-94

Atlanta Hawks-Dallas Mavericks: 119-129

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 123-98

Denver Nuggets-New York Knicks: 118-145

Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 109-130

Golden State Warriors-Brooklyn Nets: 120-128




#NBA
#Boston Celtics
#Los Angeles Clippers

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