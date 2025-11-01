Yeni Şafak
Derbi öncesi Okan Buruk'a jest

1/11/2025, Cumartesi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a, sarı-kırmızılılarla 100. galibiyetine ulaşmasından dolayı plaket takdim etti.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında RAMS Park’ta oynanan Galatasaray - Trabzonspor müsabakası öncesinde geçtiğimiz haftaki Göztepe mücadelesiyle sarı-kırmızılılarda 120. resmi maçında 100. galibiyetini elde eden teknik direktör Okan Buruk’a plaket verildi.


Buruk’a plaketi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek takdim ederken aynı zamanda üzerinde 100 yazılı forma hediye etti.


Daha sonra Galatasaray taraftarları, yaptıkları tezahüratlar ve alkışlarla Okan Buruk’a destek verdi.





