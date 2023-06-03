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Spor

Derbide gözler golcülerde

Süper Lig'in 37. haftasında yarın derbide karşılaşacak Galatasaray ve Fenerbahçe'de golcü oyuncular ön plana çıkıyor.

11:39 . 3/06/2023 Cumartesi
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Valencia bu sezon ligde 29, Icardi ise 21 gol attı.

Valencia bu sezon ligde 29, Icardi ise 21 gol attı.

Nef Stadı'nda oynanacak derbide gözler, bu sezon gösterdikleri performansla taraftarlarını memnun eden iki önemli isimde olacak.


Sezonu şampiyon tamamlayan ev sahibi Galatasaray, Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe ise kariyerinin en iyi sezonunu yaşayan Enner Valencia ile gol bulmayı hedefleyecek.


Icardi çok formda

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, özellikle son dönemde çok formda bir görüntü sergiledi.


Sezon başından itibaren gösterdiği performansla takımına büyük katkı veren Arjantinli golcü, 23 maçta toplam 21 kez rakip fileleri havalandırdı.


Sarı-kırmızılıların oynadığı son 5 müsabakanın tamamında gol sevinci yaşayan 30 yaşındaki oyuncu, bu bölümde 8 kez gol sevinci yaşadı.


Icardi, Kadıköy'de oynanan derbide de 1 gol bulmayı başarmıştı.


Kerem ve Gomis diğer golcüler

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin ardından en golcü isimler Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis oldu.


Kerem, bu sezon toplamda 9 gol kaydetmeyi başarırken, çoğunlukla yedek kalan Bafetimbi Gomis ise 8 gol buldu.


Tecrübeli golcü Gomis, özellikle son dakikalarda attığı gollerle sezon başında takımına önemli puanlar kazandırmıştı.


Fenerbahçe'de Valencia kariyer sezonunu yaşıyor

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, bu sezon gol yollarında çok etkili bir performans ortaya koydu.


Ligde 30 maçta 29 golle krallıkta lider durumda bulunan tecrübeli golcü, sarı-lacivertlilerin tarihine de geçmeyi başardı.


Fenerbahçe'nin 28 golle bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncusu olan Alex de Souza'yı geride bırakan 33 yaşındaki oyuncu, 29 gollü Aykut Kocaman'ın rekorunu da egale etti.


Valencia, derbide gol atması durumunda Fenerbahçe'nin bir sezonda en fazla gol atan ismi olarak tarihe geçecek.





Valencia'nın en büyük destekçisi Batshuayi

Fenerbahçe, bu sezon golcülerinden önemli bir katkı almayı başardı.


Teknik direktör Jorge Jesus'un çift forvetli sisteminde gol yollarında etkili olan sarı-lacivertlilerde Enner Valencia'nın yanı sıra Michy Batshuayi de attığı gollerle ön plana çıktı.


Sezon içerisinde uzun süreli bir sakatlık yaşamasına rağmen 12 gol bulmayı başaran Batshuayi, Valencia'nın ardından takımı adına en golcü isim oldu.





#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Galatasaray
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