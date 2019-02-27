Derbilerin efendisi

Süper Lig’in 23. haftasının kapanış maçında deplasmanda Beşiktaş karşısında 3-0 geriye düştügü maçta 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, ligde derbi performansıyla dikkati çekiyor.

Sarı-lacivertliler, ligde Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’a karşı etkili bir oyun sergiliyor. Ligde tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, uzun yıllardır derbilerde aldığı iyi sonuçlarla hafızalarda yer ediniyor. Fenerbahçe, söz konusu rakipleriyle son dönemlerde oynadığı karşılaşmaları kolay kolay kaybetmiyor.

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 58 derbi mücadelesinde sadece 10 kez yenildi. 2010-2011’den itibaren geçen 9 sezonda söz konusu rakipleriyle ligde 58 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 23 galibiyet ve 25 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, derbi maçlarda asla pes etmiyor.

BÜYÜK MAÇLARI BIRAKMIYOR

Fenerbahçe, ligde bu sezon oynadığı derbilerde mağlup duruma düşmesine rağmen maçlara tutunmayı başardı. Sarı-lacivertli takım, bu sezon 4 derbi maçın tamamında mağlup duruma düşmesine rağmen, 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Fenerbahçe, bu sezon ilk derbisini evinde Beşiktaş’a karşı oynadı.

Söz konusu müsabakada 40. dakikada Ryan Babel’in golüyle 1-0 yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, Andre Ayew’in 71. dakikadaki golüyle karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı. Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı oynadığı derbilerde ise çok önemli geri dönüşler gerçekleştirdi. Galatasaray’a karşı 31. dakikada Ryan Donk ve 49. dakikada da Martin Linnes’in golleriyle 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, daha sonra 66. dakikada penaltıdan Mathieu Valbuena ile 72. dakikada Jailson’un golleriyle derbiden 2-2 beraberlikle ayrılmıştı.

Bu sezon tek derbi mağlubiyetini deplasmanda Trabzonspor’a karşı yaşayan sarı-lacivertliler, o mücadelede 2-0 geriye düşmüş ve karşılaşmayı 2-1 kaybetmişti.

DEPLASMAN GOLLERİ DERBİLERDE

Sarı-lacivertli takım, bu sezon deplasman gol sevinçlerinin çoğunu derbilerde yaşadı. Bu sezon ligde 12 deplasman maçına çıkan Fenerbahçe, kalesinde 17 gol görürken, rakip filelere ise 8 gol bıraktı. Ligde deplasmanda 12 maçta yalnızca 8 gol atan sarı-lacivertli ekip, bunların 6’sını ise söz konusu rakiplerine karşı atmayı başardı. Fenerbahçe, Beşiktaş’a 3, Galatasaray’a 2 ve Trabzonspor’a 1 gol attı.