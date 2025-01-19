Derbiye kadar kaybetmek yok

Süper Lig’in lideri Galatasaray, Hatayspor deplasmanında aldığı beraberlikle 47 gün sonra puan kaybı yaşadı. Bir yıllık deplasman galibiyet serisi de Hatay deplasmanında son bulan sarı-kırmızılı takım, kendine yeni hedefler belirledi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma sonrasında futbolcularını teselli ederken, oyuncularına yeni bir motivasyon unsuru belirledi. Üst üste 3. şampiyonluğunu arayan deneyimli çalıştırıcı, Süper Lig’in 25. haftasında oynayacakları Fenerbahçe derbisinde yarışı kopartmak istiyor.

HEDEF DÖRTTE DÖRT

Deneyimli çalıştırıcı, RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasına kadar çıkacakları 4 maçı da kazanmaları gerektiğini futbolcularına bildirdi. Sarı-kırmızılı takım Süper Lig’de sırasıyla TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor’la karşılaşacak. Aslan, bu 4 maçta 12 puan alıp liderliği pekiştirmek ve F.Bahçe derbisine eli güçlü şekilde çıkmak istiyor.

Hakem isyanı

G.Saray sosyal medyadan Hatayspor maçının orta hakemi Cihan Aydın ve Belçikalı VAR Jan Boterberg'i hedef aldı. Barış Alper'in ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü ve Mertens'in penaltı beklediği pozisyona yer verilerek, "Bizce yerli veya yabancı hakem değil mesele. İsyanımız Aydın ve Boterberg gibi 'kötü' hakemlere" denildi.

Buruk kendini geçti

Süper Lig’de geçen sezon 102 puanla şampiyon olan G.Saray, ilk 19 maçında 48 puan toplamıştı. Okan Buruk’un Aslan’ı bu sezon çıtayı yükseltirken, aynı periyotta 51 puana ulaşmayı başardı. Süper Lig’de bu sezon bileği bükülmeyen sarı-kırmızılılar sadece 3 beraberlik aldı.

İstanbul'da rahat değilim

G.Saray'ın başarılı oyuncusu Kaan Ayhan, Sky Sports'a dikkat çeken açıklamalar yaptı. Kaan, "İstanbul'da pek rahat etmiyorum. İzin aldığımızda Gelsenkirchen'e gidiyoruz. Schalke'deki hayatım beni şekillendirdi ve şekillendirmeye devam ediyor" sözlerini sarf etti.







