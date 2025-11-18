Detroit Pistons'tan tarihi seri

Detroit Pistons, Little Caesars Arena'da oynanan karşılaşmada Indiana Pacers'ı 127-112'lik skorla geçerek galibiyet serisini 10 maça taşıdı. Pistons, bu serisiyle 2007-2008 sezonundaki 11 maçlık galibiyet serisinden bu yana en uzun serisini yakalamış oldu. Sakatlıktan dönen Jalen Duren, 31 sayı ve 15 ribauntluk çift haneli performansıyla galibiyetin mimarı oldu.





Daniss Jenkins ise 26 sayı ve 8 asistle önemli katkı sağladı.





Son 10 yılın en uzun mağlubiyet serisini yaşayan Pacers'ta Pascal Siakam 29 sayı, Benedict Mathurin ise 25 sayıyla mücadele etti.





Antetokounmpo sakatlandı Bucks kaybetti





Gecenin en endişe verici anı, Cleveland Cavaliers'ın Milwaukee Bucks'ı 118-106 mağlup ettiği maçta yaşandı. Bucks'ın All-Star yıldızı Giannis Antetokounmpo, ikinci çeyreğin bitimine yaklaşık 3 dakika kala sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi ve soyunma odasına yöneldi. Sol kasık incinmesi yaşadığı belirtilen Antetokounmmo'nun bugün detaylı testlerden geçeceği açıklandı.





Cavaliers'ta Donovan Mitchell, 37 sayı ve 7 asistle galibiyeti getiren isim oldu. Sam Merrill 20 sayı, Evan Mobley ise 14 sayı kaydetti.





Bu galibiyetle Cavaliers'ın Bucks karşısındaki galibiyet serisi 7 maça çıktı.





Son 4 maçta 3. yenilgisini alan Bucks'ta Ryan Rollins 22 sayıyla takımın en skorer oyuncusuydu; Myles Turner ise maçı 15 sayıyla tamamladı.





Harden 28 bin sayı barajını geçen 11. oyuncu oldu





Philadelphia 76ers, sahasında ağırladığı Los Angeles Clippers'ı Tyrese Maxey'nin skorer performansıyla 110-108 yenmeyi başardı. 76ers'ta Tyrese Maxey 39 sayı atarak galibiyette başrolü oynadı.





Sol dizinden ameliyat olan ve bu sezon ilk kez sahaya çıkan Paul George, 21 dakikada 9 sayı ve 7 ribaunt kaydetti.





Quentin Grimes 19 sayı, Andre Drummond ise 14 sayı ve 18 ribauntluk performans sergiledi.





Son 9 maçın 8'ini kaybeden Clippers'ta James Harden 28 sayı kaydetti. Harden, bu performansıyla NBA tarihinde 28 bin sayı barajını aşan 11. oyuncu olarak tarihe geçti.



