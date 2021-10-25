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Devlerin güç gösterisi

Süper Lig’de haftanın maçında ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray, bugün karşı karşıya geliyor. Mücadele her iki takım açısından prestij kadar zirve yarışından kopmama anlamı da taşıyor. Bir maç fazlası bulunan lider Trabzonspor’un 7 puan gerisinde olan iki takım için de tek hedef kazanmak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlerin güç gösterisi
Atiba ile Marcao'nun mücadelesi

Süper Lig’de haftanın maçında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park’ta bugün karşı karşıya gelecek. Ligde 17 puanı bulunan ve bir maç fazlası bulunan lider Trabzonspor’un 7 puan gerisinde yer alan iki takım da galibiyet için mücadele edecek.

Sezona iyi savunmayla başlayan ve ligdeki ilk 4 maçta kalesini gole kapatan Beşiktaş, son 4 karşılaşmada ise kötü performans sergiledi. Siyah-beyazlı takım, Çaykur Rizespor (3-0), Gaziantep (0-0), Fatih Karagümrük (1-0) ve Yeni Malatyaspor (3-0) maçlarını gol yemeden tamamladı. Siyah-beyazlılar, daha sonra çıktığı Antalyaspor (3-2), Adana Demirspor (3-3), Altay (1-2), Sivasspor (2-1) ve Başakşehir (2-3) maçlarında kalesini gole kapatamadı.

Siyah-beyazlı takımda bugünkü Galatasaray derbisi öncesinde kamp kadrosunu açıkladı. Beşiktaş’ta sakatlıkları süren Kevin N’Koudou, Atiba Hutchinson ve Mehmet Topal ile birlikte Fabrice N’Sakala ve Gökhan Töre kamp kadrosunda yer almadı.

Marcao dönüyor

Ligde son 3 maçını kazanan Galatasaray, Beşiktaş deplasmanından da üç puanla dönerek galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

Galatasaray’da 8 maçlık cezası biten Brezilyalı futbolcu Marcao, görev verilmesi durumunda derbi maçta forma giyebilecek.

Süper Lig’in ilk haftasında GZT Giresunspor ile oynanan maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na uyguladığı şiddet nedeniyle kırmızı kart gören Marcao’ya, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 8 maç ceza vermişti. Brezilyalı futbolcu, ligde geride kalan 8 haftada takımından ayrı kaldı.

Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan ise derbinin kadrosunda yer alamayacak.

  • STAT: Vodafone Park
  • HAKEM: Fırat Aydınus
  • SAAT: 20.00
  • BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Teixeria, Larin, Batshuayi
  • GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Mustafa Muhammed

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